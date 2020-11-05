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第16號提案未過關 反提案草根組織努力有成

記者江碩涵／灣區報導
加州第16號提案最後投票結果為反對者56%，提案被否決，反對的草根團體振奮，圖為過去反對抗議活動。（記者江碩涵／攝影）
加州第16號提案最後投票結果為反對者56%，提案被否決，反對的草根團體振奮，圖為過去反對抗議活動。（記者江碩涵／攝影）

加州第16號提案最後投票結果為反對者56%、支持者43.9%，以提案遭否決收場。反16號提案草根組織表示，贊成提案的對手募款了2200萬元，而反對者組織直到6月底才臨時成軍，募款金額只有100萬元，是對手的20分之1。能夠取得否決提案的勝利，感到非常高興。不過也擔心對手未來可能提出其他類似提案，草根組織不會鬆懈，也將持續關注公共議題。

草根組織表示，6月底才臨時成軍反對這項提案，提案的支持者不僅有著極左BLM思潮，同時也有雄厚的資金支撐。反對者僅是100多名對公共事務有熱情的義工，點滴付出，從一開始的車隊遊行，一路到在臉書等社群努力推廣反提案意見，因此獲得成功、取得勝利。

草根組織表示，這次成功否決了第16號提案，也代表華人第一次主導地方政治運動的成功。這也是繼去年華盛頓州反I-1000提案後，華人再度發出自己的聲音。同時也讓加州的民主黨們知道，華裔不是「啞裔」，這就是民主的力量。為了讓子孫後代有更平等受教的權利，華裔草根團體才勇敢站出來，阻止惡法通過。

草根組織表示，不過觀察這次選舉可以發現，加州參眾兩會都更「藍」了，民主黨很有可能會再推出類似的提案。因此草根組織不會解散，將持續關注公共議題及對方動態，避免類似第16號提案的法案再次出現，即便贏了提案，心中仍忐忑不安，未來道路仍然相當艱辛。

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