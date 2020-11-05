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金山議員 邁珍些微領先陳詩敏 台灣女婿殷嘉立吞敗

記者李晗／舊金山報導
邁珍(右)些微領先陳詩敏(左) 25票。（本報檔案照片）
邁珍(右)些微領先陳詩敏(左) 25票。（本報檔案照片）

總統選舉點票緊咬，在舊金山，備受矚目的第一區市議員選舉一樣選情緊繃。第一區是華裔聚居列治文區，目前菲律賓裔的邁珍（Marjan Philhour）些微領先華裔候選人陳詩敏（Connie Chan）。

經過排序選擇（RCV）制度篩選之後，邁珍僅僅比陳詩敏高25票。開票仍然在繼續當中，因此結果勝負仍然難以預料。

區內選戰的另一位華裔候選人李志威（David Lee）則排名第三，無緣勝選。他在選前最後一刻宣布與陳詩敏結成華裔聯盟，力爭華裔選票。但是根據選務處的數字，李志威的票數中，有接近2500多票是歸入邁珍，2200多票是歸入陳詩敏。

另外，選情同樣激烈的第七區（雙子峰西側），並且出現大反轉。目前西裔的梅義加（Myrna Melgar）穩操勝券，宣佈勝選。

然而，在首輪開票結果中，梅義加僅僅只是排名第三，但是她得益於排序選擇制度，獲得大量被篩選淘汰後的候選人轉介選票，因此最後成功勝選。本報此前報導過的「台灣女婿」殷嘉立（Joel Engardio）則在首輪得票中排名第一，但是最終不敵梅義加，已經宣布承認落敗。兩名同區的亞裔候選人，越南裔的阮大陸和日本裔的江美利同樣在第七區中落後。

另外四個區的議員選舉則較為明朗，佩斯金（Aaron Peskin）、潘正義（Dean Preston）、盧凱莉（Hillary Ronen）、安世輝（Ahsha Safai）料將順利連任。

此外，教育界的選舉中，林謙悅得票率高居全部候選人之中的第一名，料將順利連任。市立大學校董之中則是王兆倫排名第四，也料將可以當選。

本次舊金山還有9萬選票沒有開。目前開出的選票大約是35萬張，加上未開選票，本次舊金山選舉的投票率約為85%。

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