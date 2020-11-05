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「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

56.1%人反對 16號提案遭否決 11組織：加州人的勝利

記者黃少華／舊金山報導
加州16號提案一直備受不少亞裔家庭反對。（No On Prop 16）
加州16號提案一直備受不少亞裔家庭反對。（No On Prop 16）

根據加州州務卿辦公室4日發布的最終計票結果，旨在推翻209號提案以重新實施平權法的16號提案遭到多數選民否決，反對票達641萬1136張（56.1%），贊成票為502萬1498張（43.9%）。加州11個組織發表聯合聲明，認為這是加州人的勝利，並呼籲選民繼續保持警惕。

這11個組織包括：平等公義協會、族裔平等全國聯盟、華美權益促進會、亞美商會、國際信仰聯盟、「重奪美國」、加州自由聯盟、大聖蓋博谷安全社區基金會、「下一代傳統價值觀」、「越南裔美國人爭取正義」、菲律賓裔美國人協會。

平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）說：「我們應該繼續警惕對方基於膚色、種族背景和性別歧視的任何行為，社會不能承受如此大的倒退。多元化不能成為藉口，也不應取代真正的公平。對每個人的評價都應基於個人的優點，包括成就、才幹、奉獻和正直，而不是基於諸如膚色、種族和性別等一成不變的特徵。否則就是歧視！」

李少敏參與推動的20號提案──「加強假釋和財產犯罪刑度」公投案，則遭遇挫敗。贊成票只有426萬0618張（37.7%），反對票高達704萬6687張（62.3%）。

加州20號提案領導委員會在一份聲明中表示將堅定立場，繼續推動改革。

聲明稱：「我們不能容忍連環盜竊、仇恨犯罪和暴力。每個社會都需要適當的法律和秩序。20號提案的結果令人失望，主要是因為加州檢察長對該提案的措辭晦澀難懂，以及自由派主流媒體對選民的誤導。我們將在法律允許的範圍內幫助加州人解决犯罪和暴力等重大問題。」

聲明指出，選民手冊和選票上的20號提案措辭令人困惑，沒有突出第20號提案的要點。選民除非深入分析，否則無法清楚地理解。

李少敏還批評：「三大自由派機構基本上買下了加州幾乎所有報紙廣告。尤其是加州的主流媒體，長期以來一直有偏見和誤導。例如，反對者聲稱20號提案將讓更多人被送進州立監獄，這是錯誤的，不能列入選票和選民指南。但是自由派主流媒體一直在宣傳這個錯誤觀點。如果選民瞭解20號提案所有要點和真正意圖，結果將有所不同。」

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