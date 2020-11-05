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庫市議員 現任市長落選 魏虹最高票

記者江碩涵／庫比蒂諾報導
庫比蒂諾市議員選舉競爭激烈，魏虹（Hung Wei）得票率為26.36%，名列第一。（魏虹提供）
庫比蒂諾市議員選舉競爭激烈，魏虹（Hung Wei）得票率為26.36%，名列第一。（魏虹提供）

今年庫比蒂諾市議員選舉競爭激烈，魏虹（Hung Wei）及摩爾（Kitty Moore）截稿前得票率分別是26.36%、23.69%，列前兩名；庫比蒂諾現任市長夏夫（Steven Scharf，庫市市長由議員互選產生）名列第四名，確定落敗。

魏虹表示相當榮幸成為市議員，未來將與居民有更多接觸，成為居民與市政溝通的橋梁。

聖荷西信使報報導，庫比蒂諾現任市長夏夫和摩爾都偏向拒絕住宅開發案的立場，魏虹及第三名的福倫（Joseph J.R. Fruen）則偏向贊成庫市增加住房的立場。

魏虹表示，未來八年因為州政府規定，庫比蒂諾必須要新增6200多戶住宅，要如何重新規畫、如何新增房屋給最需要居住的人，又不會增加原有城市負擔，是需要努力討論的，她擔任市議員後，將努力帶領城市向前發展，並努力成為居民與市政之間的橋梁，同心協力往前走，希望不要造成更多分歧。

魏虹表示，她也會與「Better Cupertino」組織與團體溝通合作。她也贊同保持獨立屋環境，以正面樂觀積極的態度來討論市政，努力成為一個正能量的議員。至於夏夫原為市長卻落選，她認為，夏夫在這場選戰中使用了太多負面文宣攻擊對手，這次落選，代表庫比蒂諾市民做出了選擇。

魏虹說，開票完第二天，她感覺自己就要開始「工作」起來，她會率先組織各種社群，例如LINE、微信和Whatsapp，分屬不同族群使用，她都將成立社群，並定期與居民溝通市政，並讓各族群溝通暢通，此外也將定期舉行各種Zoom視訊會議，讓所有人都能參加、參與更多討論。

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