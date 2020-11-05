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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

共和黨支持者：川普沒連任 會是民眾損失

記者李榮／密爾比達報導
多位華人僑領也參加共和黨開票派對。（記者李榮／攝影）
多位華人僑領也參加共和黨開票派對。（記者李榮／攝影）

2020總統大選川普白登之爭，高潮迭起，總統川普一度於關鍵的幾個搖擺州領先，計票後白登又逆轉，至今還沒有確定結果。大選之夜，共和黨支持者在密爾比達一處高爾夫球場聚會，共同看開票，看到川普領先時眾人興奮歡呼，但也有支持者在心中做好各種準備並認為「川普如果沒能連任，是美國民眾的損失。」

建國百年海外代表崔競乾，以及王龍文、宋貞等多位僑領都參加當日活動。加州共和黨副主席郭宗政指出，選情開票讓人緊張，但支持者心中都有信念，認為川普終將贏得大選。他也認為，在白登與家族的連串醜聞之下，如果白登還能勝選，實非美國民眾之福。

舊金山灣區台灣商會會長周信結指出，白登與中共錯綜複雜的關係令人質疑，而從川普過去執政表現可看出，川普團隊是真正看清中共，且能夠制衡中共的美國總統。特別是在中共無孔不入的滲透下，自由世界一定要團結，共同對抗中共，因此非常希望川普能當選。

住聖荷西的川普支持者張健邦也說，雖然川普不是那種人見人愛、風度翩翩的政治人物，但民主黨這幾年「實在太左」，也讓他與很多身邊華人在這次轉向支持共和黨與川普。不過現在看來，白登的贏面似乎更大，「很多人都很失望，我們本來以為川普會大贏的。」

他表示，其實這次很多人都不信任主流媒體與民調，開票不久川普在關鍵州領先時，朋友間還在開玩笑，認為可能要應驗先前韓國瑜所說的得民調、得痔瘡，「但現在看來不能很樂觀，恐怕還有的吵！」

郭宗政指出，支持者都有信念，認為川普將當選。（記者李榮／攝影）
郭宗政指出，支持者都有信念，認為川普將當選。（記者李榮／攝影）

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