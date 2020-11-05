李洲曉暫贏朱感生1.8萬票 大勢底定

李洲曉領先幅度很大，應該確定成為聖他克拉拉縣第一位華人縣議員。（取自李洲曉臉書）

聖他克拉拉縣議員第三區選舉，今年面臨兩位華人 的對決，較早宣布投入選舉的前桑尼維爾市長李洲曉（Otto Lee），對上政壇老將、加州 眾議員朱感生（Kansen Chu）。截至4日下午為止，李洲曉拿下60.44%的選票，大幅領先朱感生拿到的39.56%，兩人差距超過1萬8000票，李洲曉當選的形勢幾乎底定。

兩人在初選時，朱感生獲得第一高票，李洲曉拿下第二高票，一起進入大選。

事實上，2008年時，李洲曉就曾參選過聖他克拉拉縣第三選區的縣議員，但輸給今年轉戰加州議員的柯提斯（Dave Cortese）。之後，李洲曉曾奉召在伊拉克服役一年。

李洲曉感謝社區對他的支持，也認為是自己和團隊努力所獲得的回報。未來將在聖他克拉拉縣議員的位置上，扮演好角色，為民眾服務。他的政見包括增加可負擔住屋、解決遊民與未安置人員問題、改善交通、增進社區安全等。

朱感生近幾個月來選戰比較辛苦。他也多次質疑對手進行負面選戰。朱感生先前還一度公開自己的稅表，並呼籲對手將開支透明化。

李洲曉出生於香港，青少年時期隨父母來美，在柏克萊加大 獲得化學及核工程學士，後來再於哈斯汀法學院獲法學學位，於聖荷西擔任智慧產權律師。李洲曉2003年時獲選桑尼維爾的市議員，也是桑尼維爾首位華人市議員。