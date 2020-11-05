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佛利蒙學區委員 張亞靜排第一篤定當選

記者李榮／佛利蒙報導
張亞靜（Yajing Zhang）得票第一，應可當選。（取自張亞靜臉書）
張亞靜（Yajing Zhang）得票第一，應可當選。（取自張亞靜臉書）

佛利蒙市在今年的大選中，有多位華人角逐各項公職。至4日截稿為止，市長的部分，現任市長高敘加（Lily Mei）獲得2萬1136的選票，得票率為50.66%，應該可以順利當選。挑戰高敘加的華人沙鴻恩（Justin Sha) ，也拿到1萬0444票，得票率為25.03%。

第一選區市議員現任議員黃潔宜（Teresa Keng）今年同額競選，順利連任。參選第六區市議員的現任都市規畫委員華人候選人劉海雲（Charles Liu）面臨另外五人的競爭，至截稿為止，他拿下1403張選票，占得票率的23.03%。該選區目前由卡克絲（Teresa Cox）領先，獲得2051票，得票率33.67%。

學區委員的部分，今年也有張亞靜（Yajing Zhang）與沈靜雨（Lucy Shen）參選。張亞靜拿下4550票，得票率62.44%，大幅領先第二名。沈靜雨拿到3403張選票，得票率34.28%，落後第一名的帕薩德（Vivek Prasad）約100多票，暫列第二名。

學區委員都是只有票數第一名才能當選。

多次參選學區委員的華人伍曉文（Hiu Ng），則似乎還是未能如願。

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