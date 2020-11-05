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灣區Google等46公司 擬告川普政府H-1B新規

編譯組／綜合4日電
包括Google、蘋果和臉書在內的科技公司和團體，對H-1B新法規做出法律行動。（Getty Images）
包括Google、蘋果和臉書在內的科技公司和團體，對H-1B新法規做出法律行動。（Getty Images）

灣區大量依賴外國勞工的科技大企業已聯手對川普政府的H-1B新法規發動法律戰爭。

Google、蘋果、臉書、惠普、推特和LinkedIn等46家企業和商業團體，針對H-1B最新的最低工資和聘用資格規定，簽署「法院之友」（friend of the court）文件。

這份在屋崙聯邦地方法院遞交的文件寫道：「H-1B簽證提供美國經濟與勞工莫大益處，這些高技能勞工在美國的存在，推動創新、提高了生產力和美國經濟的規模，最重要的是，為美國勞工創造了更多就業機會和更高的薪資。」

文件指出，一位國土安全部官員表示，三分之一的H-1B申請將因新法規的實施被拒絕。文件說：「這將大大降低H-1B計畫提供的經濟效益，阻礙美國經濟從疫情中復蘇，導致美國企業更加依賴海外業務，對國家經濟成長造成長期傷害。」

上個月，包括灣區委員會（Bay Area Council）、史丹福大學和美國商會在內的機構，提出禁止聯邦政府實施H-1B新法規的訴訟，理由是「他們實際上想透過H-1B計畫終止聘用新的外國勞工。」

國土安全部稱，新法規緊縮符合H-1B工作和僱傭關係的定義，並將勞工在第三方工作的時間限制為一年，可以避免企業以低薪的H-1B勞工取代符合資格的美國勞工。勞工部也認為，提高最低工資可以使部分雇主捨棄雇用H-1B勞工，改用更多美國勞工。

Google、蘋果和臉書去年透過H-1B計畫和人力外包公司，一共雇用了超過5500名新外國勞工。為了保有世界頂尖科技實力，科技業不斷推動增加每年最多雇用8萬5000名H-1B勞工的上限。但批評者稱H-1B計畫被濫用，不但以外國勞工取代美國勞工，壓低工資，還鼓勵了人力外包行業。

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