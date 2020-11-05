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RR提案通過 加州火車獲30億元紓困

編譯組╱灣區4日電
為「加州火車」籌集營運經費的「RR提案」獲選民通過。(Getty Images)
為「加州火車」籌集營運經費的「RR提案」獲選民通過。(Getty Images)

在3日的選舉中，舊金山、聖馬刁和聖他克拉拉三縣的選票上，都有一項「RR提案」，提案的目的是為「加州火車」(Caltrain)籌集經費，向三縣徵收0.125%的銷售稅。每年可以籌到1.08億元，徵稅期30年，因此總共籌30億元。

結果三縣選民都通過了提案。因為這是徵稅案，要三分二票多數同意才能通過。提案在三縣的得票都超過三分二，包括舊金山74%，聖馬刁縣72%，聖他克拉拉縣70%。

加州火車來往矽谷和舊金山，溝通三縣，因此要三縣的選民一起投票，而且要各縣三分二選民贊成，才能通過。

已有30年歷史的加州火車，只靠車費作經費。但只夠70%的支出，因此財政一直不穩定，要依靠三縣政府的支持。現在通過RR提案，第一次有一穩定經費來源。以後30年，每年可從這項銷售稅中得到1.08億元。

加州火車由3月居家避疫至今長達八個月，乘客減少了95%，車費的收入也大減，已出現1850萬元的赤字。RR提案的款項正是及時雨。

加州火車由「半島聯合委員會」管理，現屆委員會主席是聖馬刁縣議員派恩(Dave Pine)。他說RR提案的稅款，可讓加州火車維持更可靠和可負擔的服務，稅款還會用來推動加州火車電氣化。

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