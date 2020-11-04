高敘加連任佛利蒙市長 市議員黃潔宜篤定當選

高敘加當選連任佛利蒙市長。(本報檔案照)

東灣佛利蒙一直是灣區 華人參政重點，今年也有多位華裔 候選人參選。最引人囑目的市長選舉，截至發稿時，現任華裔市長高敘加(Lily Mei)獲得1萬8646，得票率51.27%，確定當選連任。

高敘加父母來自台灣。她於2008年首次參選，當選佛利蒙聯合學區 委員。2012年當選連任。2016年轉戰市議會，成功當選佛利蒙市議員。2018年當選佛利蒙市長，成為灣區第四大城佛利蒙首位華裔市長。目前為止，高敘加從政以來參選保持全勝紀錄。

另一位華裔市長候選人沙鴻恩(Justin Sha)表現也不錯，獲得8462票，得票率25.75%位居第二。

佛利蒙市議員選舉方面，兩年前首次當選第一區市議員黃潔宜(Teresa Keng)今年沒有競爭對手，篤定當選連任。

華裔候選人劉海雲(Charles Liu) 今年首次參選，競選佛利蒙第六區市議員。截至發稿時得票1109票，得票率22.16名列第三，暫時落後。

佛利蒙聯合學區委員選舉方面，第一區華裔候選人伍曉文(Hiu Ng)獲得2019票，得票率33.48%，暫時落後。

第四區華裔候選人Yajing Zhang獲得3722票，得票率62.10%暫居第一，有望當選。第五區候選人Lucy Shen獲得2836票，得票率35.66%暫居第一，有望當選。