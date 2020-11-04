我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

高敘加連任佛利蒙市長 市議員黃潔宜篤定當選

記者周喆╱佛利蒙報導
高敘加當選連任佛利蒙市長。(本報檔案照)
高敘加當選連任佛利蒙市長。(本報檔案照)

東灣佛利蒙一直是灣區華人參政重點，今年也有多位華裔候選人參選。最引人囑目的市長選舉，截至發稿時，現任華裔市長高敘加(Lily Mei)獲得1萬8646，得票率51.27%，確定當選連任。

高敘加父母來自台灣。她於2008年首次參選，當選佛利蒙聯合學區委員。2012年當選連任。2016年轉戰市議會，成功當選佛利蒙市議員。2018年當選佛利蒙市長，成為灣區第四大城佛利蒙首位華裔市長。目前為止，高敘加從政以來參選保持全勝紀錄。

另一位華裔市長候選人沙鴻恩(Justin Sha)表現也不錯，獲得8462票，得票率25.75%位居第二。

佛利蒙市議員選舉方面，兩年前首次當選第一區市議員黃潔宜(Teresa Keng)今年沒有競爭對手，篤定當選連任。

華裔候選人劉海雲(Charles Liu) 今年首次參選，競選佛利蒙第六區市議員。截至發稿時得票1109票，得票率22.16名列第三，暫時落後。

佛利蒙聯合學區委員選舉方面，第一區華裔候選人伍曉文(Hiu Ng)獲得2019票，得票率33.48%，暫時落後。

第四區華裔候選人Yajing Zhang獲得3722票，得票率62.10%暫居第一，有望當選。第五區候選人Lucy Shen獲得2836票，得票率35.66%暫居第一，有望當選。

編輯推薦

華裔 灣區 學區

上一則

賀錦麗有望成為 美國首位女性副總統

下一則

防選後暴亂 灣區商戶木板封店

延伸閱讀

核桃市議員、教委選情膠著 候選人戰鬥到最後一刻

核桃市議員、教委選情膠著 候選人戰鬥到最後一刻
鑽石吧市議員選戰 兩華裔候選人爭分奪秒

鑽石吧市議員選戰 兩華裔候選人爭分奪秒
灣區9縣新冠疫情知多少？新增908例3死

灣區9縣新冠疫情知多少？新增908例3死
灣區華裔參政 後浪推前浪

灣區華裔參政 後浪推前浪
大選倒數 佛利蒙華人候選人衝刺

大選倒數 佛利蒙華人候選人衝刺

熱門新聞

江孫芸2019年在家中受訪。（記者李晗 / 攝影）

百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕

2020-10-28 23:22
律師西格爾向法官提交動議，考慮到人身安全受威脅，希望讓唐娟變更交保釋放的地址。（取自法庭起訴文件）

律師：唐娟照片被瘋傳 遭社媒暴力威脅

2020-10-29 10:25
「美國防疫隊長」佛奇(Anthony Fauci)30日與矽谷領袖視訊對談時說，全美單日確診人數很快就會破10萬。右上是佛奇, 左上是矽谷領導集團CEO湯馬斯(Ahmad Thomas), 左下是聖他克拉拉縣衛生主任柯迪。(電視新聞截圖)

佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦

2020-10-31 00:27
泰勒在舊金山市政廳辦公室。（取自泰勒臉書）

抱著小狗工作的舊金山大記者 泰勒病逝

2020-10-28 03:25
舊金山一名戴著口罩的居民。背景是舊金山的天際線，中間最高的是科技公司Salesforce的總部大廈。(Getty Images)

全美第2波疫情來勢洶洶 金山灣區能倖免嗎？

2020-10-28 23:49
舊金山加大醫學系系主任華治特(Dr. Bob Wachter)說，如果全美學舊金山，死亡人數可能只是5萬人，而不是22萬。(Getty Images)

專家：若效法金山抗疫 全美至今會只死5萬人

2020-10-28 03:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙
2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網

2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網
大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大

大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大