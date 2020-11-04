防選後暴亂 灣區商戶木板封店

為預防選後發生暴動，灣區許多商店加裝木板自保。（電視新聞截圖）

本周想上街購物可能沒有太多店可逛，因為灣區 許多商店擔心選後暴動，預先將店舖用木板封起。

為避免可能的破壞或搶劫，灣區從Macy's 、Neiman Marcus 、Pottery Barn、Williams and Sonoma等大型連鎖店，到餐廳、禮品店等小商家，都採取加裝木板封店的保護措施。

Daughter’s Diner餐廳上個月才開幕，東主威爾森（Keven Wilson）表示，他們不知道大選之後會發生什麼事，寧願花幾千元把店封起來，也不願意看到有人砸碎他們的玻璃，或店內的裝潢被破壞。他說：「這比事後收拾爛攤子的痛苦要小。」

5月底，一群竊賊鎖定東灣艾姆瑞維爾（Emeryville）多家商店，這些商店的前門玻璃都被砸碎，因此，這裡許多商店也在選前加裝木板。然而，居民車尼克（Alan Chelnick）表示，他不想再看到社區像個戰場，他希望商家把木板都拆掉。

為許多商店加裝木板的是東灣布利桑頓（Pleasanton）的ServiceChannel公司，執行長布尤奇（Tom Buiocchi）說：「現在裝設木板的顧客，大部分都未決定何時再拆掉，因為不知道誰會當選、要等多久才能得知最終結果，或暴動是否會持續。」

ServiceChannel表示，在選前要求加裝木板的商店雖然超過1000家，但只有發生非裔佛洛伊德（George Floyd）之死抗議活動時的一半。加裝木板根據大小和商店的地點收費，價格從1000元到3萬元不等。