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庫比蒂諾戰況激烈 魏虹暫領先

記者江碩涵╱庫比蒂諾報導

這次庫比蒂諾市議員候選人共有五人，角逐兩個市議員的職位，其中候選人魏虹（Hung Wei）和李舒廉（Charlene Shulien Lee）皆為華裔。候選人中也包括現任庫比蒂諾市長夏夫（Steven Scharf）以及摩爾（kitty Moore）、福倫（Joseph J.R. Fruen），戰況激烈。截稿前開票結果，魏虹領先。

魏虹（Hung Wei）擔任庫比蒂諾高中學區委員11年，2018年首度參選市議員，以300票之差落選，2020年捲土重來，再次挑戰市議員選舉。

魏虹說，她一直都以正面樂觀積極的態度迎戰，努力成為正能量的議員，服務社區、成為政府與社區溝通的橋梁，是她這次參選的最大目標。選舉當晚，魏虹也在Zoom上舉行網路視訊「選舉之夜」，有數十人在網路上參加，氣氛熱鬧，除了觀看庫比蒂諾市的選舉外，也關心聖縣其他選區的戰況。

聖他克拉拉縣一公布選票當下，魏虹遙遙領先，3日本報截稿前，魏虹得到7325票、得票率26.92%，第二高票是摩爾6317票、得票率23.22%，而同為華裔的李舒廉，則排序第五名，得到1941票、得票率7.13%。

李舒廉是首度參選南灣庫比蒂諾市市議員，她居住在庫比蒂諾20多年，熱心參與地區服務及社團活動，曾參與社區反第16號提案運動，對教育、市政、治安都有政策看法。

庫比蒂諾市議會候選人李舒廉（Charlene Shulien Lee）。
庫比蒂諾市議會候選人李舒廉（Charlene Shulien Lee）。
庫比蒂諾市議會候選人魏虹（Hung Wei）暫領先。
庫比蒂諾市議會候選人魏虹（Hung Wei）暫領先。

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