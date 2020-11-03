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新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

華人憂選情 義工辦抽獎紓壓 有人1小時轉發8次民調結果

記者劉先進／屋崙報導
大選開票日進入倒計時，不少華人情緒緊張。圖為屋崙一投票處。（記者劉先進／攝影）
大選開票日進入倒計時，不少華人情緒緊張。圖為屋崙一投票處。（記者劉先進／攝影）

華人助選義工Kello Tao於2日表示，3日大選，白登和川普在搖擺州競爭很激烈，有華人在微信群緊張焦慮，擔心選情，不眠不休的關注、發送各種民調，1小時甚至轉發8次民調結果，甚至因為和母親支持不同候選人而大吵一架。考慮到3日開票夜結果可能膠著，為緩解華人緊張心情，也感謝義工踴躍助選，所以和朋友一起組織愛心抽獎，最高獎金1000美元。

Kello表示，此次助選，華人義工出力頗多，有人夜以繼日不斷戰鬥，助選團在搖擺州，共發送160萬次短訊催票。有義工一天發送6萬次短訊，幾乎放棄了所有休息時間，「雖然是利用電腦軟件催票，但每次都要單獨點擊，如果有人回覆，還要交流，以達到助選結果。」

催票中也聽到不少感人的事情，賓州的一位82歲老太回覆說，已登記了做投票站的義工，預計工作16小時，會鼓動朋友投票，選擇更加成熟穩重的領袖白登。

Kello說，雖然白登民調領先，但賓州、佛州等搖擺州選情依然令人窒息。

選情膠著，有華人非常焦慮，不分晝夜看民調。華人義工組織抽獎緩解華人緊張情緒。（記...
選情膠著，有華人非常焦慮，不分晝夜看民調。華人義工組織抽獎緩解華人緊張情緒。（記者劉先進／攝影）

有華人從10月27日就極度緊張焦慮，晝夜不停的關注民調結果，如果川普民調追上來，就特別擔心，有時一小時要分享8次民調結果。且華人和母親意見不合，分別支持白登和川普，因而大吵一架，氣得要命，考慮到華人的情緒，又容易傳染焦慮，義工決定勸他先退出微信群。「11月大選至關重要，被普遍認為是決定美國民主的轉折點，估計很多人有類似的緊張情緒，所以我們決定用抽獎緩解大家的緊張，也順便謝票，感謝義工助選。」

Kello說，當天的獎金都是熱心義工捐款捐贈。在大選夜觀票微信群上，分三個時段，利用網站自動抽獎，且直播開獎過程，一等獎一位1000元，二等獎2人，可獲獎500元，三等獎5人，獎金100元。抽中後會有專人和中獎者聯繫如何頒發獎項。

據悉，白登-賀錦麗加州華人助選團還將在3日當天舉行視訊直播觀戰，https://youtu.be/luBNAiavJI8。

華人 民調 白登

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