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華埠花園角、肖化區上周516病毒檢測都呈陰性

記者黃少華／舊金山報導
392人於10月30日在華埠花園角排隊接受檢測。（記者黃少華／攝影）
392人於10月30日在華埠花園角排隊接受檢測。（記者黃少華／攝影）

舊金山疫情指揮中心11月2日發布信息，舊金山衛生局10月30日上午9時至下午3時在華埠花園角對392人進行「新型冠狀病毒」（COVID-19）檢測，還於10月27日在肖化區（Portola）Felton街25號MTA停車場對124人進行檢測。所有516個樣本全部呈陰性。

其中，東北醫療中心（NEMS）支援10月27日在肖化區的檢測。

10月30日，在華埠花園角進行的檢測，由衛生局與東華醫院、華埠各社團、市議員佩斯金（Aaron Peskin）辦公室合作舉辦，大多數受檢者都是亞太裔居民。參與的社團包括：華協中心、安老自助處、駐美中華總會館、舊金山中華總商會、金門女子資源中心、華人健康組織聯會、新僑服務中心、華埠男青年會、社區青年中心。

舊金山疫情指揮中心認為，這是亞太裔社區、特別是華人社區對抗疫工作的貢獻。因為社區居民普遍堅持戴口罩、居家避疫、保持社交距離。

舊金山疫情指揮中心說：「儘管這是好消息，但我們必須繼續將病毒排除在社區之外。」舊金山衛生局也指出：「我們看到病例在整個國家和加州都激增，舊金山的病例也在新增。」

未來幾周，舊金山公共衛生局還將在亞裔社區舉行四次免費檢測：

•11月6日（周五）上午9時至下午4時，華埠花園角廣場，市民可致電東華醫院預約，電話是（628）228-2828，沒有預約者亦可於下午1時至4時前往現場檢測；

•11月4日（周三）和11月17日（周二）上午9時至下午4時。日本城和平廣場，無需預約；

•11月10日（周二）上午9時至下午5時，肖化區Felton街25號MTA停車場，無需預約。

舊金山 檢測 華埠

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