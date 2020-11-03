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挺川千人車隊馬連市叫囂 「有如恐怖活動」

編譯組／馬連市2日電
馬連市居民表示，千名川普支持者開車進入當地叫囂擾民。（取自推特）
馬連市居民表示，千名川普支持者開車進入當地叫囂擾民。（取自推特）

由數百輛川普支持者組成的車隊，1日上午浩浩蕩蕩開進馬連縣唯一以少數族裔為主的社區馬連市（Marin City），居民表示，部分車隊成員不斷以種族歧視字眼對旁觀者叫囂，現場如同發生恐怖活動。

任職田默派斯高中（Tamalpais High School）的馬連市居民艾倫皮爾森（Amber Allen-Peirson）表示，她收到簡訊後，於上午11時30分左右趕到車隊停駐的Gateway購物中心停車場，當時已有數十名居民聚集，雙方衝突已經升高。

艾倫皮爾森說：「這些人罵孩子是『黑鬼』。這些孩子都是我認識、我關心的孩子。」

馬連縣警佐史耐德（Brenton Schneider）表示，車隊1日先扺達聖他羅莎（Santa Rosa），約上午11時再到諾瓦度（Novato）的Vintage Oaks購物中心，最後前往馬連市的Gateway購物中心。車隊約有250輛到350輛卡車和汽車，成員約有1000人，過程中沒有人被逮捕，但警方接獲多位民眾報案，表示現場發生激烈爭吵，還有人對川普支持者射漆彈、投擲雞蛋。

由於馬連市在二次大戰期間有許多非裔在當地造船廠工作，因此非裔人口眾多。艾倫皮爾森認為，川普支持者故意針對八成居民為白人的馬連縣唯一的少數族裔社區馬連市。

艾倫皮爾森說：「我很擔心馬連市的安危，因為它是馬連縣內唯一的非裔社區，僅有一個出口和一個入口。未來，我們是否會被他們攻擊？他們的理由是什麼？他們到底想表達什麼？這些人就像塔利班入侵一樣，根本是美國本土的恐怖活動，還特別挑非裔視為神聖的周日前來。如果今天發生的情況是這樣，那3日、4日又會發生什麼事？我很害怕。」

然而，當日參加車隊的多名川普支持者表示，他們並沒有威脅或恐嚇馬連市居民，活動以和平方式進行，是馬連市居民以雞蛋攻擊他們的汽車，還辱罵他們。

前蘇諾瑪縣柯達蒂（Cotati）市議員巴利克（George Barich）表示，馬連市Gateway購物中心本來就是車隊活動的終點，他們只是在那裡買點東西吃、伸伸腳休息。聖他羅莎居民梅茲格（Sandy Metzger）也說，他們並沒有針對馬連市。

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