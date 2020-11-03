灣區多位亞裔民選官員 促投票挺16號提案

加州眾議會亞太裔黨團主席邱信福表示，他當選公職得益於平權行動。（記者黃少華／攝影）

選舉日前夕，舊金山灣區多名亞裔民選官員發表聲明，呼籲投票 支持加州 16號提案，為所有人提供平等的競爭環境 。

加州主計長余淑婷 （Betty Yee）指出，16號提案不僅與高等教育有關，「確保亞太裔族群能有更多機會，我們需要通過16號提案。因為加州並沒有採取平權法案，亞太裔小企業在承包合同機會損失數十億元。投票通過16號提案，我們可以堅定的說：加州在公投中為平等取得勝利。」

加州財務長馬世雲 （Fiona Ma）認為，16號提案將影響到選民和亞太裔族群下一代在加州未來的成就。她說：「我們還沒有看到就業市場、住房和教育領域方面的公平性有所增加。通過16號提案，對子孫後代的未來尤為重要。」

加州眾議會亞太裔黨團主席邱信福 （David Chiu）表示，平權行動相關的數據都表明 ，考慮種族因素有助實現人人享有平等機會的社會，這些數據也印證在他的個人經歷。他說：「我19歲那年如果沒有平權行動，鼓勵有色人種學生投入公共政策職業，我不會當選公職或參與公共政策和政治方面的工作。」

加州眾議員 卡拉（Ash Karla）認為：「從確保人人都有機會以及每個孩子都有機會的角度出發，16號提案能建立公平的加州，且推翻多年來限制我們發展機遇和潛力的障礙。」

第一位在加州眾議會任職的菲律賓裔眾議員邦塔（Rob Bonta）也認同16號提案「將扭轉歷史上的錯誤」。他說：「16提案讓我們面對並解決問題，應對系統性和結構性的不公正與種族主義，將提供加州缺乏的機會和公平。」