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聖他克拉拉縣遊民旅館選址 社區抗議

記者李榮／密爾比達報導
密爾比達旅館改建遊民中心提案引起社區不滿，草根組織也呼籲華人投票，支持關心社區的候選人表達聲音。（記者李榮／攝影）
密爾比達旅館改建遊民中心提案引起社區不滿，草根組織也呼籲華人投票，支持關心社區的候選人表達聲音。（記者李榮／攝影）

遊民問題嚴重，聖他克拉拉縣府籌備透過「Project HomeKey」計畫，購買密爾比達的「Extended Stay America」旅館為永久的收容處。因事先與社區的溝通不足，加上預定地就在「Safeway」商場、「BevMo!」酒品專賣店的附近，引起不少民眾不滿，連密爾比達市長陳理查都認為要提出訴訟。

不少民眾趁大選前最後一天，再度到遊民旅館預定地舉牌抗議。眾人反對將「Extended Stay America」改建成安置中心的計畫，認為危害附近社區的安全，還會讓市府失去旅館以及相關稅收，希望大家投票支持真正關心社區的候選人，無論在市府與縣府層級都要「睜開眼睛選擇、一定要去投票」。

縣府統計顯示，聖他克拉拉縣內遊民約有1萬人。縣內有一些旅館準備出售，因此準備購買密爾比達「Extended Stay America」等旅館，資金則從州的「CARES Act」經費補助支應。

反對遊民安置中心計畫、競選密爾比達市議員的維斯萬納森（Suraj Viswanathan）指出，「HomeKey」計畫將是55年的計畫，一旦確認將完全改變社區風貌。計畫是設計132個永久住房單位，卻沒有先與社區詳細溝通、評估。

他表示，解決遊民問題的立意良好，但地點無法接受，預定地的附近就有公園、兒童遊樂場、學校，以及住宅的區塊。對於市府來說，至少55年沒有控制權就算了，而整個聖縣的遊民那麼多，可是密爾比達的遊民並沒有優先權，等於對於密爾比達政府與居民只有壞處，沒有好處。

華裔居民Billy Chen也說，遊民問題嚴重，無論從人道還是從整體社會發展來說，確實必須找出解決方案。只是，縣的幅員廣大，沒有必要選在人口稠密、或者賣酒的商場附近，增加社區不穩定因子。他認為比較是對於一時困難者給予類似住房補貼計畫Section 8的補貼讓他們再站起來；精神或身體有問題者另外協助管理。

住在密市超過10年的Angel Su也說，很多華人不喜歡投票，但美國唯有投票才能讓各級政治人物重視你的聲音，密市很多華人，希望大家團結，支持真正關心社區的候選人。

旅館 投票 華人

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