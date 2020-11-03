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廣告涉歧視 矽谷組織解散政治行動委員會

編譯組／聖荷西2日電
矽谷組織因刊登這則攻擊廣告，受到外界猛烈批評。（電視新聞截圖）
矽谷組織因刊登這則攻擊廣告，受到外界猛烈批評。（電視新聞截圖）

因為上周針對聖荷西市議員選舉推出一個歧視意味濃厚的攻擊廣告，受到外界撻伐的商會「矽谷組織」（Silicon Valley Organization，簡稱SVO），在選前一天做出驚人舉動，宣布解散政治行動委員會（PAC）。

矽谷組織公關顧問道寧（Terry Downing）2日發表聲明說：「今天，為了重建我們130年的信譽，矽谷組織透過投票，決定解散我們的政治行動委員會。」

矽谷組織宣布解散政治行動委員會。（電視新聞截圖）
矽谷組織宣布解散政治行動委員會。（電視新聞截圖）

每逢選舉，SVO PAC都會花數十萬元為支持企業的候選人助選，他們和南灣勞工委員會（South Bay Labor Council）是矽谷最具政治影響力的兩個組織，SVO PAC的解散，勢必大大改變日後選舉運作的方式。

SVO受爭議的廣告刊出後，造成商會許多知名的重量級董事相繼退出、執行長馬胡德（Matt Mahood）引咎辭職，董事會也宣布暫停一切選舉活動，並表示已雇用第三方調查單位了解為何會刊登這則廣告，調查結果將於10日公布。

SVO這則攻擊聖荷西第六選區市議員候選人唐克爾（Jake Tonkel）的黑白廣告，上周出現在SVO的官方網站上，使用的是一群非裔民眾站在南非充滿催淚彈煙霧街道上的照片，文字寫說：「你真的想看到這個場面嗎？」廣告在引發公眾激烈的批評聲浪後。迅速被撤除。

SVO稱，唐克爾呼籲刪減八成警察預算，這則廣告想表達的是刪減八成警察預算的後果，但是，支持大力改革警務的唐克爾並沒有提出這樣的政見。

已退出SVO的董事包括Google、Adobe、思科、Comcast、太平洋瓦電（PG&E）、凱瑟醫院（Kaiser Permanente）、舊金山49人隊、聖荷西沙魚隊（San Jose Sharks）、聖荷西州大、德州儀器（Texas Instruments）、加州公寓協會（California Apartment Association）等，約四分之一的董事已聯署抗議這則廣告。

矽谷 聖荷西 警察

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