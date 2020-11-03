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新冠檢測 聖他克拉拉縣突破百萬次

記者李榮／聖荷西報導
聖他克拉拉縣的新冠肺炎檢測案例突破100萬。（聖他克拉拉縣府提供）
聖他克拉拉縣的新冠肺炎檢測案例突破100萬。（聖他克拉拉縣府提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，「檢測（testing）」是官方不斷宣導、控制疫情傳播必要的途徑。聖他克拉拉縣府2日指出，開啟檢測以來已經檢測超過100萬次，其中發現2萬9220例陽性，另有98萬7748例為陰性。

在縣府公共衛生局、聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center），以及加州州府與私人醫療院所共同努力之下，轄區內的總檢測突破100萬次。聖縣檢測官凡斯特史伯（Marty Fenstersheib）指出，百萬里程碑顯示社區對於打擊新冠的堅持，「非常重要的是，第一線的必要行業工作人員一定要能定期做檢測。」

衛生局估計，在100萬的檢測案中約三成是縣府與相關單位所提供的檢測，剩下的則是加州、或者私人醫療機構所提供。其中聖縣在露天市集（Santa Clara County Fairgrounds）的大型檢測站每天能讓約2500人受測；預約或者臨時決定前往都可以檢測。

縣府指出，3月開始就啟動大規模的檢測；由於部分地區案例多、但民眾檢測概念不足，縣府也針對特定區塊加強宣導。持續的努力之下，全縣已經成為「橘色」的分級，情況好轉很多。

縣府的檢測無需費用，也不問移民身份，且不需要醫師的處方簽。部分檢測點會要求受測者提供保險資訊，但民眾不會收到帳單，無須負擔掛號費、自付額。如果是沒保險，或者不願意提供保險資訊，還是可以受測。可以上網查詢：www.sccfreetest.org。

縣府也提醒，如果已經有新冠肺炎症狀，將會被安排到得來速（drive-through ）檢測點做檢測，以降低感染別人的風險。

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