聖他克拉拉縣7圖書館 大廳重啟服務

聖他克拉拉縣圖書館 系統(Santa Clara County Library District)宣布，隸屬聖縣圖書館系統的七個社區圖書館開始提供大廳服務。圖書館邀請讀者居民安全地返回圖書館大廳取書，並瀏覽館內大廳展示區的暢銷書與新館藏，包括電影與童書，並可使用自助機器快速簡易完成借書。

聖縣圖書館長葳克絲（Jennifer Weeks）表示，圖書館對提供自助服務感到興奮，並歡迎讀者回到圖書館。館內大廳將開放給居民進入，可領取他們預借書籍，並使用新自助機器，無須預約。社區回應相當積極，圖書館團隊也對可再次看到讀者相當開心。

每家社區圖書館大廳服務時間不同，提供不同日間與夜間繁忙借還需求。大廳服務無須預約，讀者居民被要求僅能在大廳停留十分鐘。進入圖書館內必須沒有新冠病毒症狀，戴上口罩、維持社交距離 。圖書館出入口會提供洗手液。每家圖書館都有自助服務機器給讀者辦理借書。居民需要攜帶借書證，或知道借書證號碼以使用自助借書機器。

聖縣議員、圖書館聯合力量委員會主席沃瑟曼（Mike Wasserman）表示，聖縣圖書館系統是灣區 第一個提供大廳服務的圖書館系統之一，感謝圖書館工作人員辛勞。居民現在有機會能帶著口罩和保持社交距離，進入圖書館大廳，領取預約書本材料的同時，也能在大廳查看新進書籍與DVD。

讀者也可持續預約圖書館無接觸街邊服務，圖書館員會將讀者預借書籍拿到館外的讀者車上。預約可線上或電話進行。每家圖書館的街邊服務時間不同。可上網：sccld.org/curbside查詢。個人帳戶與參考服務仍可以電話、電子郵件或聊天簡訊詢問。可上網：sccld.org查詢。