台中友誼城市 捐1.2萬個口罩給庫市

庫比蒂諾─台中友誼城市協會捐贈1萬2000片台灣製造的醫療口罩給庫比蒂諾市五個單位。（記者江碩涵／攝影）

庫比蒂諾─台中友誼城市協會10月31日在庫比蒂諾圖書館 前捐贈1萬2000片台灣 製造的醫療口罩給庫市消防總局、圖書館、耆英中心（Senior Center）、郵局及扶輪社社區服務組共五個單位，再次展現「Taiwan can help」的精神。

庫比蒂諾市長夏夫（Steven Scharf）、副市長蒲仲辰、友誼城市協會顧問傅紅玉、會長李萍萍、庫市議員Jon Robbert Willey、市議員候選人魏虹（Hung Wei）、舊金山台北經文辦事處副處長李盈興、僑務委員李文雄、僑教中心主任閻樹榮等人參與活動。

李萍萍表示，得知庫市內仍有相當多機構、人員在服務社區，希望藉由捐贈口罩，讓各單位有足夠口罩可自行運用，防疫 設備能更齊全，這代表台灣的心意。

李盈興表示，台灣除自用口罩外，4月開始也能有大量口罩開始捐助給全球其他國家，目前為止已捐助80多國、2000多萬片口罩，單給美國就捐了數百萬片；全社區所有人都有足夠防疫能力，大家才能共同戰勝病毒。

李文雄表示，台灣防疫非常成功、口罩品質也獲肯定，是所有台灣人民與僑胞的驕傲，也是國民外交，這是台灣堅強的一面，也是軟實力的展現。

夏夫說，聖他克拉拉縣是全美相當早就防疫的地區，庫比蒂諾是防疫相當成功的城市，感謝來自台灣的口罩，庫市將持續維持好的防疫措施，繼續維持服務。