選前最後周末 華人談選情：擔心動亂

陳松認為，如果兩方票數太近，社會動盪才是最令人擔心的。（記者李榮／攝影）

大選前的周末，除各方候選人與陣營用力拉票，不少華人也不斷討論，究竟是共和黨的川普 連任？還是民主黨的白登 如大部分民調所顯示將順利獲得總統大位？判斷川普會連任、或者白登會當選的華人各有不少，然而很多人卻擔心，選票差距細微，或者遲遲無法確認獲勝者，造成社會動盪。

「我認為川普會上，民調是另一回事。」僑領鄭光志1日指出，上次選舉前主流媒體與多數的民調也是認為喜萊莉會當選，這次則多數押寶白登。然而他認為，民調不能盡信，而川普有不少隱性的選民，再加上美國價值優先、追求輕稅與經濟發展等理念，其實有很多選民認同，他判斷川普將連任。

他認為，川普或許不是很「典型」的政治人物，但很多所做所為都是為了美國，相信有很大一部分的選民到最後會選川普，翻轉民調與媒體的預測。

在聖荷西工作的工程師楊傑則指出，白登這次的民調領先幅度很大，再加上疫情控制美國確實沒有做好，因此白登的態勢應是領先。不過從造勢大會的氣氛看來，川普造勢的場子人數較多、氣氛較熱絡，而白登的場子則較冷清。再加上白登兒子的醜聞，估計會影響部分選情，因此兩方都有一定優勢，很難說到底誰會當選。

僑領陳松則表示選情不易預估，不過現在最擔心就是選後動亂。尤其如果選舉一直遲遲沒結果、票數太相近、或者兩方都不認輸，社會可能會動亂一陣子。網路上已有人在呼籲存糧、甚至買槍自保，這些顧慮應不是空穴來風。

陳松認為，川普很多政策其實對美國是好事，包括美國優先 、希望企業搬回美國發展等。過去很長時間很多工作都外移到中國，對美國本土的發展與安全不是好事；現在要讓一些產業鏈牽回美國，也要再花幾年才能搬回。當然如果單看民意調查，「看起來白登的勝算是比較大一些」。