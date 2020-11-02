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飛虎隊前隊員劉華新 慶103歲生日

記者李榮／佛利蒙報導
劉華新慶祝他103歲生日。（記者李榮／攝影）
劉華新慶祝他103歲生日。（記者李榮／攝影）

前飛虎隊後勤成員劉華新（Tom Lew）是少數至今尚存、見證過當年那段二戰歷史的華人成員。劉華新最近度過他103歲生日，親友替他慶生、祝賀歡慶。

劉華新1917年在屋崙出生，有11個兄弟姊妹，也是手足中唯一還在世的。他1922年隨著父母回到中國大陸，原先希望能獲得更好的教育，後來卻碰上了中國的內戰。父母親在幾年之內相繼過世，劉華新最後由大姊扶養長大。

1936年，劉華新回美國，由於是美國出生的美國公民，沒有受到刁難，先定居在加州中谷的紐曼（Newman）城。當時他已快20歲，因為不會英文，因此還到附近的小學學英文；後來再度到出生地屋崙，接著被徵兵入伍，珍珠港事變時他在阿肯薩州基地擔任廚師；之後再志願轉到飛虎隊後勤，主要在昆明附近服務。

親友表示，劉華新的長壽主要來自遺傳，帶他長大的大姊就活到103歲才去世。劉華新平時很注重健康，經常活動，而且對於生活也充滿期待，劉華新去年12月還添了第一個曾孫。

劉華新從2007年開始住進佛利蒙的樂敘之家養老。樂敘之家市場部主任樓小佩指出，劉華新是部活歷史，前幾年還獲得過國會的金章，表彰他在二戰時為國家所做的貢獻。劉華新非常樂觀，為人幽默、個性開朗，吃飯也從不挑嘴，「他總是記得別人的好，每天都充滿陽光！」

劉華新年輕時從軍，任飛虎隊後勤。（劉華新家人提供）
劉華新年輕時從軍，任飛虎隊後勤。（劉華新家人提供）

美國公民 中國 屋崙

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