灣區遊民死亡率激升 僅少數死於新冠

灣區各地遊民死亡率激升，僅少數死於新冠肺炎。(圖取自網路)

新冠疫情 似乎擴大灣區 無家可歸惡化問題，政府與各單位相應計畫雖已將數以千計遊民移至旅館和拖車，但遊民死亡率仍激升，其中卻僅有少數死於新冠肺炎。

阿拉米達縣遊民死亡人數於2020年前九個月，比去年同期增加40%。聖他克拉拉縣攀升33%，舊金山 遊民死亡人數則飛速增加123%。這些死亡人數上升，並非導因於新冠病毒，灣區五個縣共560名遊民死亡人數中，僅有四人確診是新冠病例。

專家表示，無家可歸人口年齡老化、健康不佳情況嚴重、吸毒情況惡化，疫情也讓遊民更難獲得保健照護與其他醫療服務。

此外，疫情導致更多人流落街頭。遊民死於藥物過量與長期酗酒，或因大火或溺水死亡，車禍或中槍身亡，還有人受困街頭因體溫過低而死。70多歲老年遊民可能死於心臟病，尚未出世的嬰兒則可能死於體內含有的毒品冰毒。

公共衛生部門街頭醫藥與庇護所健康部門醫療主任利文(Dr. Barry Zevin)表示，舊金山遊民死亡人數增加主因是藥物成癮與過量，也成為街頭遊民最大問題。不只在舊金山，阿拉米達縣今年前九個月的遊民死亡人數中，有超過三分之一導因於毒品與酒精問題，2017年僅有不到四分之一。舊金山加大醫學系教授庫歇爾(Dr. Margot Kushel)指出，新冠病毒讓毒品使用更嚴重。

另方面，新冠疫情也打擊灣區無家可歸老人，這些年長遊民可能罹患心臟衰竭及糖尿病等慢性病。疫情中斷正常醫療服務，大多數醫生提供線上預防性保健，而非當面問診。但有許多遊民無法使用電腦、電話與網路來接受診療，這種無法面對面看診的診療中斷，對遊民生活與健康更具破壞力。