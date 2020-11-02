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選市議員 江美利呼籲亞裔家庭積極發聲

記者李晗／舊金山報導
前學區學監陳周愛娟（左）支持江美利（右）競逐議員。（視頻截圖）
前學區學監陳周愛娟（左）支持江美利（右）競逐議員。（視頻截圖）

正在競選舊金山第七區市議員的日裔候選人江美利（Emily Murase）在教育界經驗豐富。她日前在新聞發布會上指出，亞裔的家長應該要積極發聲，參與學區的決策過程。

因為洛威爾高中（Lowell High）高中改革一事，引起一連串示威抗議活動。洛威爾高中是舊金山傳統名校，校內亞裔學生過半。學區近來因為疫情原因決定將洛威爾的招生改為抽籤，引起爭議。

江美利曾經擔任舊金山聯合學區教育委員會主席，也曾經是舊金山市府內的局級官員。她指出，洛威爾高中的改革只是一個為期一年的政策，但是相信學區官員會為洛威爾制訂永久性的招生政策改革，因此希望亞裔家庭一定要發聲。

她也知悉目前在學區總部門口每周舉行的遊行活動。該遊行每周三天在學區門口示威抗議，由華裔民主黨協進會（CADC）組織舉辦，反對學區匆忙通過的洛威爾改革和要求學區關注校園重啟問題。江美利強調，希望這些遊行活動能夠安全進行，認為亞裔家長發聲，是非常重要的。

此外，已經退休的年過七旬的前舊金山學區的學監陳周愛娟（Gwen Chan），也宣布自己支持江美利角逐議員。陳周愛娟2006獲任命成為舊金山的代理學監。

陳周愛娟透露，自己現在在家中與孫輩一起，幫助他們在線學習。她強調，學童們缺少社交、運動等，很容易沮喪，因為每天都長時間盯著屏幕。

陳周愛娟自己是洛威爾高中的校友。至於洛威爾高中的改革，她強調相信能夠有方式來提高洛威爾的多元化，尤其是代表性不足的族裔。至於改變校名的事情，她建議這件事情不應該是學區現在的重點。

學區 舊金山 亞裔

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