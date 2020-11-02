加州第79名囚犯 死於新冠併發症

加州艾維諾州立監獄出現第79名死於新冠肺炎的囚犯。（Getty Images）

加州 中谷一所監獄 一名囚犯因感染新肺炎（COVID-19）引發併發症死亡，成為加州第79名死於新冠肺炎 的囚犯。

加州懲教及更生廳（Department of Corrections and Rehabilitation）發出聲明表示，這名艾維諾州立監獄（Avenal State Prison）的囚犯10月31日在醫院去世，是艾維諾第八名死於新冠肺炎的囚犯。艾維諾監獄位於金恩斯縣（Kings County），在洛杉磯以北約185哩，目前還有24名未痊癒的新冠病人。

在所有79名死於新冠肺炎的囚犯中，28名是灣區聖昆汀州立監獄（San Quentin State Prison）囚犯，26名是奇諾（Chino）加州男子監獄（California Institution for Men）囚犯。

網路數據顯示，截至目前，加州監獄系統共有1萬5872個確診病例。維權人士表示，監獄是囚犯和監獄職員感染新冠病毒的主要場所。為了減少監獄人口、防止病毒繼續傳播，當局已經釋放了數百名囚犯。

洛杉磯時報報導，聖地牙哥一所私人經營、專門羈押審前囚犯的監獄，上周檢測出至少有56名囚犯感染病毒，相信實際感染人數應該遠遠超過這個數目，因為還有許多人尚未接受檢測。