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屋崙1周4兇案 今年全市已83人死於兇殺

記者黃少華／屋崙報導
屋崙警方將過去一周四宗人員死亡案件列為兇殺案調查。（記者黃少華／攝影）
屋崙警方將過去一周四宗人員死亡案件列為兇殺案調查。（記者黃少華／攝影）

東灣屋崙（Oakalnd，又譯奧克蘭）於過去一周發生四宗兇殺案，一宗在10月26日（周一），另外三宗集中在10月29日（周四），警方在四個不同案發現場發現4具屍體。今年以來，屋崙全市發生的兇殺案已經造成83人死亡。

最新一宗命案發生於周四晚上11時50分。當時，警方接到槍擊感測器（ShotSpotter）的報警趕到現場，發現一名男子在62街1100號街區受槍擊並且當場死亡。

周四早上9時10分，一名路人在屋崙山頂靠近與柏克萊交界處的Grizzly Peak Boulevard 2400號街區向警方報案，發現一具男性屍體。死者身分不明，警方將其列為兇殺案進行調查。

周四下午2時30分，警方又接到發現一具屍體的報案，地點是停靠在13街2200號街區的一輛汽車內。死者屍體已經腐爛，死者的姓名、年齡和居住地等信息尚未公布。在驗屍官確定死因之前，此起案件也被作為可能的兇殺案進行調查。根據「舊金山紀事報」援引屋崙市警察局發言人沃森（Johnna Watson）的說法，屍體沒有明顯的外傷痕跡。

早在周一，警方接到ShotSpotter報案，MacArthur Boulevard 8900號街區發生致命槍擊案。警方到場後，發現一名男性在一輛汽車內死亡，汽車是在司機中槍後而撞毀。另一名在現場受傷的男子自行開車前往醫院尋求救護。

沃森說，上述出現人員死亡的各起案件似乎都沒有關聯，都列為謀殺或兇殺案進行調查。

屋崙今年的槍擊案和兇殺案急劇上升，大部分集中在東屋崙。那一區域的緊張局勢在新冠疫情大流行、經濟不景氣和黑幫爭奪地盤的情况下明顯升級。

公眾如有任何上述案件的資訊，請致電（510）238-3821，聯系屋崙警方兇殺案調查組。

屋崙 槍擊 汽車

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