教會集會違防疫規定 聖他克拉拉縣地檢促法院下令禁止

聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）。（聖縣地檢官辦公室提供）

聖他克拉拉縣地檢官辦公室及縣議會本周在高等法院提起訴訟，要求法院發出命令，要求各教會停止進行各種嚴重違反州及地方政府公共衛生指南的行為。11月2日高等法院將開庭審理。

聖縣地檢官辦公室指出，聖荷西教堂每周都舉行600人室內教堂禮拜，這些人都沒戴口罩、沒有保持社交距離 。根據縣府衛生局規定，宗教和其他目的的室內聚會人數上限是100人，且必須戴口罩、保持社交距離。這些人明顯違反規定。

聖縣地檢官辦公室指出，他們花了好幾個月的時間試圖與教會合作，讓教會人員能自願遵守規定。不過教會明確表示他們無意終止這樣的危險行為。於是地檢官與議會決定提出訴訟。

聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，保護生命才是信仰的核心意義，感謝縣內許多宗教團體都調整了作法與服務，以免讓社區成員陷入危險，所有人都做了相當多的犧牲。

聖縣地檢官辦公室指出，新冠病毒疫情 沒有全部消失的情況下，全縣都積極防止疫情再度爆發。尤其所有人都知道，之前疫情爆發主要原因就是這些大型聚會造成人口密集，且大家也沒有戴口罩所致。

聖縣議員威廉 斯（James R. Williams）表示，聖他克拉拉縣一直是全國最安全的地區之一，因為聖縣公共衛生官員採取了周到的、基於科學的方法防疫，居民也認真遵守公共衛生指南。為了確保居民安全，並能讓更多學校、教堂、企業重新開放，所有人都必須盡一分力量，不能允許這些組織屢次故意違反這些指南命令。所有人和組織都要遵守命令。