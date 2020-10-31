華埠花園角臨檢點 為350人測新冠

市府官員及社團代表呼籲市民積極檢測。（記者黃少華／攝影）

華埠 花園角「新型冠狀病毒」（COVID-19）臨時檢測 點30日早上9時至下午3時開放。10名來自東華醫院的醫護人員，聯同來自舊金山 公共衛生局的另外十多名工作人員，前三個小時就在三個臨時帳篷為大約150名華埠居民提供鼻拭子檢測。全天安排的檢測達到350次。

中午前後，民眾依然在現場排起長隊，完成身分登記後進行檢測。其中250人已經提前預約登記。沒有預約的居民則從下午1時至3時直接到場，另外安排檢測。

東華醫院藥房及診所主任任高子娜（Gina Yam）說，完成檢測的人士，將於1-3天內通過手機短信或獲得結果，部分華埠長者居民也會通過電話被告知結果。公眾也可訪問網站color.com/covid-test輸入出生日期和條形碼，或用手機掃描在現場獲得的二維碼來查詢結果。

完成檢測的居民的都獲得一個平安袋，裡面有5個外科口罩、2個面罩和1瓶洗手液。

東華醫院行政總裁張建清和華埠公共衛生局執行局長兼醫務主任白幹榮（Sunny Pak）均指出，華埠花園角的檢測，一旦發現有呈陽性的病例，舊金山公共衛生局將立即聯繫患者並安排隔離檢疫，並開展接觸者追踪工作。隔離酒店的住宿和一日三餐的費用全免。

代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）、應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）、東華醫院董事長陳傑民、安老自助處華埠專員吳宜騁（Emma Yicheng Wu），經濟及勞動力發展辦公室職商事務組經理陳嘉霖，以及僑領李殿邦、伍璇燦、李焯宗、黃國康等，一同參觀了華埠花園角檢測點，了解工作流程。

應急管理局外務特派專員林偉浩（Victor Lim）主持了隨後的記者會。

佩斯金感謝華埠各社團和機構的努力，使華埠的確診病例和住院的數字及比例在全市範圍內位於一個很低的水平。他指出，舊金山的防疫工作在全國處於領先位置，沒有其它任何大都市能夠像舊金山一樣有如此低的確診、住院、死亡等各項數據。

張建清提到，雖然華埠的各項數據都處於低位，但工作還沒結束。因為舊金山各項商業活動重開仍在繼續，各項檢測後的跟進和治療都相當重要，不可掉以輕心。

陳傑民呼籲華埠居民繼續積極參與檢測，不但保護自己，還有利於保護社區和整座城市。

白幹榮補充，如果市民能充分做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離等各項預防措施，感染COVID-19的機會就非常小。

梅愛恩表示，市長布里德已於當天宣布推遲部分原定於11月3日開始的商業活動重開或擴展，市府也就萬聖節發布了衛生指南，並嚴格依據數據和疾病傳播路徑開展防疫工作，確保全市疫情繼續受控。