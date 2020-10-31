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11/3無論誰勝選 灣區人都準備上街頭

編譯組╱灣區30日電
11月3日選後灣區將有抗議，可能長達數周。(網路圖片)
11月3日選後灣區將有抗議，可能長達數周。(網路圖片)

總統大選日即將到來，代表著將終結不間斷的競選廣告、電話與郵件。但政治氛圍強烈的灣區，可能會有數天、甚至數周的抗議和示威活動。

下周二的美國歷史性選舉，也是回應全球疫情大流行與全美回應黑人被殺事件以及女性主義等議題。在灣區，5月份抗議非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死的行動演變成搶劫，警察啟動催淚瓦斯和橡膠子彈打傷示威者，緊張情勢升高。現在，隨著選舉逼近，民眾與執法人員都準備再次走上街頭，無論選舉是誰獲勝。

屋崙反警察暴力組織領袖布魯克斯(Cat Brooks)表示，若拜登獲勝，就是傳達訊息：川普，你的時間到了，離開辦公室；拜登，我們也將要你對左派議題負責。若川普贏了，屋崙民眾會在街上發聲，吶喊：「這不是我們想居住的美國。」屋崙集會組織人士已開始計畫多項活動，將於11月4日走上街頭。其他抗議活動也會在灣區各個地區持續數日。

但由於新冠疫情，今年大量郵寄選票可能讓灣區對選舉反應的街頭活動更複雜。因為計算選票需要時間，11月3日可能都還未有總統選舉的明確獲勝者。因此，阿拉米達縣警局發言人凱利(Sgt. Ray Kelly)表示，警局正在準備即將發生於選情之夜後，可能持續數周的抗議行動。他指出，擔心整個灣區每個城市，都會發生暴力抗議活動，每個郡縣警力將無法負荷。

今年稍早，聯邦法官發布一項禁令，限制屋崙警察在抗議期間使用催淚瓦斯、橡膠子與其他武力。此外，加州總檢察長貝維爾（Xavier Becerra）也已於日前向加州執法部門發布一份公告，概述禁止選民干涉與恐嚇的法令。

灣區 屋崙 警察

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