史丹福經濟學家分析：居家避疫有效 確診少2倍

史丹福大學經濟學家根茨科夫分析，倘若沒有關閉的政策，4月確診人數恐會暴增兩倍。（史丹福大學提供）

3月疫情 以來，地方政府紛紛實施居家避疫 ，也因為店家關門造成經濟衰退，引發各界檢討政策。史丹福大學經濟學家根茨科夫（Matthew Gentzkow）研究分析，關閉（shutdown）有效降低病毒傳播速度，倘若沒有關閉的政策，4月確診人數恐會暴增兩倍。

根茨科夫與團隊研究今年2至4月的真實確診數據，並以流行病學框架建構了一個模型，了解全國各地的關閉政策是否影響病毒傳播，同時透過匿名的GPS數據測量出各地社交疏離行為，做出疫情、確診人數與經濟等模型。

研究發現，實施居家避疫、企業關門等限制政策較多的縣，3月初至4月中旬間，能有效控制病毒傳播，使傳播率降低9%至14%。根茨科夫表示，倘若沒有進行限制政策，模型顯示，4月底新冠病毒的確診者恐怕是現在的兩倍。

另外，即便政府逐漸放鬆各種限制，但在完全取消居家避疫政策前，人們仍相當高的程度與社會保持距離，出門的次數也比以往來得低。

史丹福大學表示，舊金山灣區 是美國第一個實施居家避疫政策的地區，如果全美其他地區都能與舊金山灣區一樣，在3月17日時同步實施居家避疫政策，至少可以減少20%的病毒傳播速度，確診人數也將減少15萬4千人。

而模型顯示，如果全美一直以來都實施著與舊金山灣區同樣「嚴格」的防疫政策並維持社交距離，至今可以降低62%疫情擴散、減少49萬4000例確診人數；若以新冠病毒死亡率3%來計算，全國及時實施封閉政策，至少可減少14900的死亡人數。

根茨科夫表示，除關閉經濟、維持社交距離外，通勤方式與政治傾向也會影響當地的疫情，人口密度也是重要影響因素；而封閉政策也帶來經濟上的衰退，至少使得消費者支出減少了7%、中小企業就業人口減少了12%。