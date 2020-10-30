16號提案民調相近 反方周末動員催票

反第16號提案的草根團體將於本周末舉行最後一場造勢活動，圖為日前的密爾比達車隊遊行。（記者江碩涵／攝影）

一項出口民調顯示，已投票選民對於第16號提案支持度為53%、反對者47%。反對提案方因此將趁著大選前最後周末，同時舉行多場活動，透過線上、線下各種方式催票。

反第16號提案的草根團體表示，第16號提案公投，反對方與支持方的競選資金差了20倍，第16號提案如果通過，將使亞裔 學子加州 升學就業之路更艱辛坎坷。

草根團體表示，1996年加州通過第209號法案以來，州政府機構聘僱公務員、簽訂公共服務契約和公共教育皆不可因種族、性別而有所區別對待，也禁止歧視、特權優惠、人人平等，不分族裔只要努力就有成功的機會。

第16號提案不僅要推翻209法案，也規定加大要將膚色做為錄取學生的考量，等於減少一半亞裔名額，分給其他族裔以達到族裔比率平均，勢將嚴重損害亞裔權益、浪費納稅人的稅金在監督執行族裔平衡政策，甚至進一步造成社會分裂。

不過也有支持第16號提案者表示，提案刪除州法中禁止大學、學校或政府的招生 、招聘將種族或性別作為考慮因素，更有利於女性和少數族裔平權，甚至解決男女同工不同酬的問題與差距。

反第16號提案的草根團體決定在大選前最後周末進行造勢，北加灣區活動將於31日中午12時在南聖荷西舉行，地點Blossom Hill Ave及Almaden Expressway Intersection路口，車潮人潮較多，希望透過多人舉牌抗議，吸引更多居民關注提案。

洛杉磯則於30日舉行舉牌抗議活動、南加聖地牙哥則是31日、11月1日接連兩日舉行。