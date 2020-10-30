反22號提案Uber司機申請臨時禁制令 遭拒

兩名同時是工會會員的Uber司機反對加州22號提案。（記者黃少華／攝影）

部分反對加州 22號提案的Uber司機22日向舊金山高等法院申請臨時禁制令 ，要求這家網的公司通知所有在加州的司機，不會利用司機投票 反對22號提案的任何資訊，來採取（對司機不利的）行動。然而，法官烏爾默（Richard Ulmer）28日拒絕了這些司機的申請。

22日由舊金山兩家法援機構Rudy Exelrod Zieff & Lowe和Legal Aid at Work提交的訴狀中，部分司機和維權團體聲稱，Uber指示他們投票支持22號提案、提交支持這項提案的視訊和聲明。這些司機沒有遵循Uber指示，而在投票偏好調查中表達反對22號提案的看法，因此害怕遭報復。

烏爾默法官裁定，這些司機原告不太可能以22號提案的是非為由而勝訴，他不會同意司機提出的臨時禁制令。由於選舉日僅剩不到一星期，臨時禁制令很快將變得毫無意義。

法官對這些司機訴訟的時間提出質疑。他在判決令寫道：「為什麼等了幾個月才提起訴訟，並尋求禁制令保護，這種拖延帶來了疑點。」

法官還認為司機申請臨時禁制令的動議，要求Uber傳播原告反對22號提案的資訊，告知其他司機有權投反對票或者根本沒有投票權，是試圖禁止Uber及22號提案支持者「言論自由」的行動。他說：「這種被迫發表的政治言論，將需要比事先克制的沉默，有更直接和緊迫的理由。」

代表Uber的律師事務所Gibson，Dunn & Crucher在聲明中說很高興法院拒絕了（部分司機）這一毫無根據的操作。選舉前夕通過臨時禁制令將扼殺言論自由，公然違反憲法第一修正案。

Uber還提交戰略運營計畫總監羅森塔爾（Brad Rosenthal）聲明，表示Uber沒有報復行動，也不會報復任何司機。

代表原告司機的律師正考慮下一步。他們在聲明中稱：「法官把Uber的第一修正案權利看成高於雇員的第一修正案權利。這很不幸，因為如果Uber不報復，司機們應該會知道的。這只是案件的開始，而不是結束。」