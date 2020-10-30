大轉折！2華裔結盟拚金山議員選戰

陳詩敏與李志威結盟。（記者李晗／攝影）

選前五天，舊金山 列治文區的市議員選戰發生戲劇性轉折。在政治立場上相去甚遠的兩位華裔 候選人，宣布結盟、相互支持。

10月29日周四早間，兩位候選人陳詩敏（Connie Chan）和李志威（David Lee）與一眾官員和社區代表舉行集會，宣布結盟消息。陳詩敏在舊金山的政治光譜中屬於進步派，在加稅、警察改革、遊民等議題上較為左傾。而李志威則反對所有加稅提案，同時反對在列治文區建設遊民中心等，也曾寄出競選文宣攻擊陳詩敏。

所謂結盟，指的就是舊金山的「排序選擇」（Ranked choice）的制度下，候選人形成聯盟，達到最後匯集選票的目的。當選民在選票上按順序優先排序選擇第一、第二、和第三支持A、B、C三位候選人。等到開票後，若較低票的A候選人被篩除，其選票可以「過繼」給下一位B。B同樣因為低票被篩選過後，該票就會匯入C的囊中。如果A候選人一直票數領先，未被篩除，那麼這一票就會一直算在A候選人的名下。

李志威說，現在他們非常需要站在一起，尤其是現在發生了許多攻擊華人 的事情，華人商鋪被破壞，華人被吐口水，這些都令他感到無法接受，所以今天大家都站在一起，一起抗爭。他也特別提到陳詩敏被繪製成為共產主義宣傳的海報事情，形容這樣的事情就是在攻擊華人對於美國不夠忠誠，諸如此類的事情在過去百年一直都有發生。

他指出，有說法稱他和另一位候選人邁珍（Marjan Philhour）結盟，那是不準確的。他強調自己不會被利用。李志威耕耘華裔選民教育20多年，最後也說無論大家支持誰，都請記得投票。

陳詩敏說，13歲移民來美，深知華人社區的需要，知道華人要團結一起，才能爭取利益。她認為現在這個時候華人權益受到很大影響，因此希望大家能夠團結一起。

「雖然我和李志威之間有不同政策、政綱，但是我們共同點就是為華人社區爭取權益」。

當天的活動獲得眾多官員社區人士站台，包括現任議會議員余鼎昂、佩斯金、李麗嫦，前市議員鄧式美，中華總會館總董李殿邦，中華總商會會長區國雄，市府委員呂羅婉雯、陳啟輝等紛紛在場支持他們二人結盟，希望能夠保證華人在議會中的代表性。

•邁珍回應

獲得市長、州長支持的邁珍，競選勢頭也依然強盛。她則表示自己從未要和李志威結盟，並且譴責外部競選團隊PAC的資金投入。她說自己獲得眾多華裔官員支持，包括馬世雲、邱信福、朱嘉文等。

至於今天的陳李結盟，她認為是他們二人在最後時刻試圖挽救他們競選工程，並指出李志威和陳詩敏在眾多事情的立場上不一致。

「列治文區的居民想要改變現狀，」邁珍說。