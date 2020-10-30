檢測漏洞 他芝加哥登機 抵夏威夷才知染疫

一班從芝加哥前往檀香山的聯合航空，讓一名染疫者登機，他抵達檀香山後才知已感染。事件導致同機者可能被傳染。（Getty Images）

疫情爆發後航空公司陷入困境，因為人人都盡量避免搭機；為吸引旅客，航空公司和機場 都設有檢測 站，替旅客進行病毒檢測，以確保搭機者的安全。但夏威夷州 衛生廳29日證實，一班從芝加哥前往檀香山的波音787聯合航機出現漏洞，竟然讓一名染疫者登機，直至客機抵達檀香山時，該旅客才知自己已經感染。事件導致同機者人人自危，害怕自己可能被感染。

夏威夷即時新聞(Hawaii News Now) 說，州衛生廳證實，本周二(27日)一名獲准登機的乘客，在芝加哥機場起飛前接受了新冠病毒檢測，但是卻在檢測未有結果前就讓他登機；這名旅客在飛行九小時後抵達檀香山機場，才從手機接到檢測結果，證實他檢測呈陽性，即已經感染。

夏威夷即時新聞說，漏洞不出自芝加哥機場和聯合航空，而出自夏威夷，因為夏威夷容許沒有檢測結果的旅客登機，只在他們抵達夏威夷之後，才檢查他們的檢測結果(即是否呈陽性或陰性)，這種安排導致這次事件，讓一名已感染者登機，但他又不知自己已感染，對其他同機者造成危險。

那名旅客後來怎麼樣？他夏威夷度假正式泡湯，只能一個人留在自費的旅館房間裡，自我隔離14天。