華人不挺華人？ 社區代表、僑領聲援邁珍

多位華裔社區人士，包括僑領在內，集會聲援邁珍。圖正中為林志斯。（記者李晗／攝影）

雖然舊金山 列治文區選戰中有華裔 候選人，但是多位華裔社區代表，包括僑領在內29日出席集會，聲援另一位並不是華裔的候選人邁珍（Marjan Philhour）。

前中華總會館總董馬金權（Raymond Mah）說，支持政治人物的話不一定要看膚色種族，自己不會特別在意種族，鼓勵各族人士融合。他認為邁珍的政綱、政壇資歷和從事小商業的經驗，都能夠對列治文區有所貢獻。

在列治文區經營餐廳多年的楊剛（David Yang）說，這幾年治安轉差，周遭的人都是這麼認為，而且遊民問題加重，幾乎「沒有辦法去管了」。他認為邁珍的施政理念中，注重小商業和公共安全，而在疫情中邁珍經常走訪小商業，當商戶有難時邁珍也是第一時間去幫忙籌款。他強調選舉也不是一定要選華人 ，能夠幫助小商業的立場上，自己覺得邁珍最為合適。

潮商基金會理事長林志斯（Louis Lam）說，邁珍在聯邦、加州、市縣一級的政府工作過，履歷豐富，自己一直都支持她。他自己一向支持華人參政，但是並不認同華人一定要投票給華人的觀點。他舉例說在90年代至2010年之前，多個前舊金山市長都不是華人，但是都委任了許多華人官員，尤其是勃朗（Willie Brown）時期。

至於原先要召開的支持李志威和邁珍的集會，林志斯表示一直以來都是作為支持者在統籌，希望大家支持政見相近的候選人。集會本身也沒有邀請李志威和邁珍，純粹是支持者的集會。

邁珍在聲明中說，自己每天都在和選民對話，能夠感受到華裔社區對自己的支持的力量。她表示小商業經濟、公共治安和遊民問題一直都是自己的重點。