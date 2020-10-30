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華人進步會控告Uber 法官否決

記者李晗／舊金山報導
舊金山法官否決了華人進步會提起的針對Uber的訴訟。（本報檔案照片）
舊金山法官否決了華人進步會提起的針對Uber的訴訟。（本報檔案照片）

華人進步會等團體和個人，一周前對於手機叫車軟件Uber發起訴訟，認為Uber帶有「政治強迫」（political coercion）讓司機支持22號提案。因為每當司機在打開手機軟件時都會看到22提案的廣告。

最新的舊金山高等法院判決中顯示，法官以憲法第一修訂案言論自由為由，否決訴訟的要求，即不認為Uber的行為具有強迫性質。

22號提案是今年加州選舉中一項為人矚目的公投，旨在讓全加州選民決定手機叫車軟件公司與司機的雇用關係，是能夠維持合同工還是需要轉為雇員，增加各項員工福利。Uber等科技企業已經投入了大約2億元來支持這個提案，希望能夠讓司機維持合同工的身分。

華人進步會和Worksafe以及兩位司機個人一周前在舊金山高等法院起訴Uber，並且要求法庭頒令讓Uber停止手機軟件內的22號提案的廣告。同時Uber也在收集司機們對於22號提案的投票意向，訴訟中也認為這樣會增加司機的擔憂，害怕會被公司報復。

華人進步會主任劉茂琦說，Uber的行為是老派的政治剝削，強迫員工支持公司的政治立場。

但是法官則認為，並沒有證據顯示司機若是不配合22號提案的競選時會遭到懲罰，同時指出這個手機廣告從8月份時就已經開始了。

Uber的發言人也早前發出聲明，認為這個訴訟荒謬，只是為了得到傳媒的關注而發起，卻沒有任何實質證據。

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