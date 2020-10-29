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史丹福副教授安東尼奧：第16號提案若未過關 無損多元性

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學教育研究院副教授安東尼奧（Anthony Lising Antonio）。（史丹福大學提供）
史丹福大學教育研究院副教授安東尼奧（Anthony Lising Antonio）。（史丹福大學提供）

第16號提案引發各界討論。史丹福大學教育研究院副教授安東尼奧（Anthony Lising Antonio）分析教育平權法案歷史由來，並表示209號已對加州高等教育產生了影響，同時也能確保學生組成的多元性，即便第16號提案沒有通過，大學也能透過不要求SAT考試等入學方式，來達到更多元錄取學生的目標。

安東尼奧主要研究美國高等教育的公平議題，以及教授高等教育中的多元文化問題課程，其中包括209號法案至今的影響。

安東尼奧表示，1960年代平權運動問世以來，當時被視為對種族歧視以及教育、就業平權機會等前瞻性的修正，不過自從1978年發生加大董事會訴貝基案後，最高法院對平權案提出質疑，認為這是對白人大學生申請者權利的侵犯，世人對平權運動的看法也變得愈來愈兩極，尤其是平權是否反而歧視白人、而非主張少數族裔的權利，成了討論的議題。

他分析，1996年推出的209號法案，對於少數族裔來說是雙重打擊，雖然西語裔學生申請及入讀加大系統人數在這幾十年逐漸增加，但非裔以及原住民卻並沒有得到更多機會。

相較於209號法案，第16號提案應該能產生更正面的影響，過去那些不被加大錄取的少數族裔學生，有更大的機會可以進入加大；不過，第16號提案也並非能完全達到所稱的促進更公平社會的承諾。

安東尼奧表示，過去25年中，研究者、政策制定者一直在尋找平權法案的替代方案，但也有研究顯示，這些替代方案都無法提供平權法案所提供的族裔多元性，即便第16號提案沒有通過，學校仍可以使用其他替代方案來增加學生的多元性，例如不要求SAT考試便可申請入學等方式，藉此達到族裔多元性。

教育 種族歧視 SAT

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