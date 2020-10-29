第16號提案出口民調 正反方拉鋸

16號提案可能影響華裔進入公立大學的機會，也引起社區熱議。（記者李榮／攝影）

距離大選日只剩最後幾天，今年的選舉除了總統選舉以外，還有幾項受人關注的提案在社區引起熱議。其中第16號提案因為可能影響到華裔 子弟未來就學與就業的機會，引起正反兩方激烈的攻防。

支持者認為，提案刪除州法中禁止大學、學校或政府在招生和招聘決定，將種族或性別作為考慮因素之一，結果會有利於女性和少數族裔平權。

反對提案者則認為，允許將種族納入考量的因素，本身就是「種族歧視」，而且將嚴重影響華裔子弟的未來機會。

支持提案的一方28日發出聲明指出，在出口民調 中發現，已經投票的選民對於該提案的支持度為53%，反對提案者則有47%。支持方強調，只要選民花些時間、坐下來研究該第16號提案，就會決定支持16號提案。總顧問皮憂（Courtni Pugh）更表示，選民相信該提案對於女性與有色人種更為公平。

但反對16號提案的團體，也多次援引民調，認為反對提案的民調支持度多次領先。反16號提案的義工金姿佑指出，此次「No on 16」的公投對於草根團體來講相當辛苦，因為比起支持提案的團體，反對組織的經費少很多，「可以說是1：20競選資金的差距，我們在懸殊的資源下辛苦奮戰。」不過，包括在兩次PPIC，以及柏克萊「Berkeley IGS Poll」的調查中，反對方都得到民調的領先，因此大家都有一定的信心。

她表示，對於16號提案的公投，現在大家保持謹慎樂觀的心態，「作為全美50州領頭羊的加州 ，應該讓違反平等的16號法案，用選票否決它，讓大家再次迎接加州無種族、膚色的環境。因為，美國該有的價值應該是：只要努力都有成功機會，而不是由膚色來決定。」