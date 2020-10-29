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矽谷18選區民主黨內戰 信使報挺艾許

編譯組／矽谷28日電
自1993年開始擔任第18國會選區眾議員的艾許(Anna Eshoo)。(Getty Images)
自1993年開始擔任第18國會選區眾議員的艾許(Anna Eshoo)。(Getty Images)

矽谷四周共有四個國會選區，包括14、17、18和19，在11月3日的選舉中，14選區的斯佩儀(Jackie Speier)、17選區羅康納(Ro Khanna)，以及19選區的洛芙根(Zoe Lofgren)的對手都是共和黨人，預計不會遇到挑戰；只有18選區的艾許(Anna Eshoo)遇到挑戰。聖荷西信使報28日的社論呼籲矽谷選民把票投給艾許。

信使報說，艾許有豐富華府經驗，是最重要的資產，因為無論誰當選總統，艾許的經驗都有重要性。如果白登當選，她可以協助白登推動改革。如果川普當選，她更可助民主黨抵抗川普的政策。艾許自1993年以來一直連任這個選區的眾議員，她今年雖然77歲，但充滿活力，支持健保、環保、社會公義和隱私權利。

艾許是眾院能源及商業委員會的成員，這個委員會處理不少與矽谷有關的議題。她又是眾院健保小組委員會的主席，因此如果白登當選，將可助白發推行他的健保政策；另外聯邦最高法院下月將審理「歐記健保」，她也協助民主黨制訂應對政策。

艾許的11月3日對手是民主黨人庫馬(Rishi Kumar)，因此在傾向自由化的矽谷，有他的支持者。但他是一進步派(progressive)。信使報說，最重要的是庫馬不但沒有華府經驗，他在薩拉度加當了六年市議員，卻沒有與另外四名市議員建立關係，因為四名市議員都支持艾許。

庫馬在今年3月初選時擊敗了兩名共和黨候選人，因此能與艾許在11月3日進行決選。在民主黨占盡優勢的矽谷，如艾許的對手是共和黨人，一切都沒有問題，但是庫馬卻是民主黨人，因此艾許遇到了挑戰。

矽谷 民主黨 歐記健保

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