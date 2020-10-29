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1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

加州旅客到紐約州、新州、康州 又須隔離14天

編譯組／綜合28日電
紐州、紐澤西州和康乃狄克州再度要求加州旅客隔離14天。（Getty Images）
紐州、紐澤西州和康乃狄克州再度要求加州旅客隔離14天。（Getty Images）

加州再度進入東岸紐約州、紐澤西州和康乃狄克州三州旅客自我隔離14天的名單中。加州旅客首次被這三州列入隔離名單是在6月，9月中旬被移除。

美國目前有38個州被列入旅遊警告名單，這些州過去七天的新冠新增確診率為每10萬人中超過10人，或確診率增幅超過10%。加州最近病例上升，目前的新增確診率為每10萬人中有11人。

無論是搭飛機、乘坐火車、巴士，或開車，加州旅客抵達這三州後必須先自我隔離14天。不過，這三州的要求有些不同。例如，紐約州要求旅客在抵達時必須先填寫一份表格，沒有填表者最高可處2000元罰款。康乃狄克州則罰500元。紐澤西州則只要求旅客自願性在網上填表。

事實上，紐澤西州、康乃狄克州、麻州、賓州也已符合旅遊警告的標準。但紐約州州長葛謨（Andrew Cuomo）表示，鑑於這些州與紐約州之間的地域關聯性和交通往來模式，要求這些州的旅客隔離實際上並不可行。

葛謨說：「我們知道美國其他州的新冠確診率正在上升，現在一共有45個州和屬地符合旅遊警告標準。紐約州也不是一個安全密封的泡泡，我們不能鬆懈，不能讓紐約州冒疫情倒退的風險。大家必須繼續保持警覺、佩戴口罩、保持社交距離、遵守公共衛生規定。這些是我們拯救生命的方法。」

紐約州 加州 康乃狄克州

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