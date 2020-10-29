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林謙悅：洛威爾高中決策應聆聽社區意見

記者李晗／舊金山報導
林謙悅10月28日來到Ocean街拜會商戶。（記者李晗／攝影）
林謙悅10月28日來到Ocean街拜會商戶。（記者李晗／攝影）

舊金山聯合學區教育委員林謙悅（Jenny Lam），在上周洛威爾高中（Lowell High）改革一事中曾經試圖增加修訂案，但是未能成功。她在10月28日的競選活動上重申自己的立場，堅持認為洛威爾高中的決策需要更大的社區參與和聆聽社區意見。

洛威爾高中是舊金山排名第一的公立高中，經過教委的改革之後，明年的入學標準將改為抽籤制度，取代原先的以學業成績擇優錄取的標準。林謙悅曾經提出修訂案，試圖增加一個特別小組（Task Force），在未來的改革決策過程中擴大社區參與。但是在其他委員的反對下未能推進。

林謙悅雖然投下了支持改革的贊成票，但是她說自己對於決策的過程並不滿意。她說自己和許多的家長、學生、教育工作者溝通過，認為在投票決定之前，應該要有一個公眾參與的過程。當天林謙悅和市議會議長余鼎昂一起來到Ocean街拜會商戶。林謙悅目前正在積極尋求連任教委。

當前洛威爾的改革只是為期一年，但是未來的改革如何目前尚且不知。林謙悅指出，長久以來對於洛威爾高中的校園文化、氛圍以及缺少多元的討論一直都有，但如果要進行一個長期的改革，就需要有社區參與。

至於目前每周在學區門口的家長示威活動，林謙悅表示這是在民主社會，社區和家長可以表達意見聲音。她強調學區作為公立教育的系統服務於每一個學生。

教育 學區 舊金山

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