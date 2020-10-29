推22號提案 Uber加碼375萬共捐6100萬

Uber砸巨款推動22號提案，但觀察家認為提案未必會通過。（Getty Images）

為了對抗加州 法院強迫他們將司機視為雇員的裁決，「零工經濟」企業再投入900萬元推動22號提案，使22號提案成為加州史上花費最多的選舉公投案。

花在22號提案上的總支出目前已累積至2億3000萬元，其中2億零800萬元是支持者支付，1900萬元是反對者支付。22號提案如果通過，將取代加州AB5法案，要求企業將大部分零工勞工 視為雇員，如Uber、Lyft、Instacart、DoorDash和Postmates等公司的司機，必須支付他們最低工資和加班費。

最近的民調顯示，這項提案要獲得超過半數選民的支持很困難，但它的支持度從9月中旬開始有上升的跡象。無黨派政治資訊網站「California Target Book」顧問狄亞茲（Marva Diaz）表示，支持與反對雙方各自的民調顯示，這場戰爭已經來到一個由中間選民決定勝負的關鍵時刻。

狄亞茲說：「共和黨人一面倒支持這項法案，民主黨 人則不支持。現在，無黨派和小黨派選民的選票成了決定勝負的關鍵。」

狄亞茲指出，加州至今花費最多的五項提案，都是由花較多錢的一方獲勝，但是，當大部分選民對一個議題有明顯傾向時，這個模式可能會被打破。她說：「加州是一個深藍的民主黨州，反對22號提案的運動是由民主黨支持的工會所領導。」

狄亞茲表示，競爭激烈的競選活動後期經常會出現一連串捐款加強戰鬥力，。她說：「在現在這個階段，很難有選民不會收到任何政治廣告訊息，包括電視、電台、郵件、數位、電話和簡訊。」

根據加州州務卿辦公室27日公布的最新數據，Uber最近加碼375萬元，捐款總數累積為6100萬元，Instacart也加碼395萬元，捐款總數累積為3500萬元，Postmates加碼150萬元，捐款總數累積為1500萬元，Lyft和DoorDash的捐款總數也分別累積為4900萬元和4800萬元。

由加州勞工聯盟（California Labor Federation）和AFL-CIO領導的反對方則加碼110萬元，代表超市和建築勞工的工會捐出50萬元，國際服務業勞工（Service Employees International）洛杉磯工會也捐出45萬元。