律師：唐娟照片被瘋傳 遭社媒暴力威脅
律師西格爾（Malcolm Segal）上周五向法官紐曼（Kendall Newman）提交動議，考慮到人身安全受威脅，希望讓涉嫌隱瞞軍人身分、遭遇司法部指控簽證欺詐的37歲中國研究員唐娟（Juan Tang），變更交保釋放的地址，位置在第三方監護人、華裔民權律師崔軒（音譯，Steven Xuan Cui）家附近的公寓。
崔軒仍要抵押價值75萬的房產擔保釋放唐娟，唐娟也處於電子監控狀態。
西格爾在動議中說，除非修改唐娟擔保釋放的條件，否則中國與美國政府間的緊張局勢加劇，以及社交媒體上出現的威脅，已造成唐娟的安全風險。唐娟案受到媒體的高度關注，部分原因在於全國各地已經有多起類似案件。儘管這些案件和涉及陰謀的指控沒有關聯，但政府在所有案件中，均拘留被告。
西格爾表示，唐娟肖像被大量刊載。華文媒體上有關她的負面新聞層出不窮，往往是對她和監護人崔軒的敵意。公開攻擊不僅持續不斷，且令人不安。有人誣告說，崔軒出面協助被告，是與中國政府合作或為中國政府工作。雖然說法並不屬實，但人們的關注和指責卻一直不絕於耳。在唐娟交保獲釋之初，相關內容攻擊性很強，以至於必須通知執法部門，防止她或崔軒受到人身攻擊。
西格爾說，此前的新聞報導討論美中貿易和政治爭端。最近一周的華爾街日報和紐約時報則報導，中國政府威脅要把美國科學家作為人質，以換取正在被起訴或在美被拘留的中國公民。華爾街日報報導還提及唐娟，指中國政府的威脅與她的案例有關。西格爾說，「這些知名報紙宣稱中國政府願意以美國公民作為人質來換取唐娟的回國，儘管相關當局已否認此說法，但將增加各方對唐娟的敵意，並對她和其他與辯護有關的人的安全造成風險。」
西格爾表示，近期中文社交媒體討論此案的帖子含暴力威脅。由於這些故事和攻擊，在唐娟所居住的監護人崔軒家中的人，包括與本案無關的來訪者，安全受到極大關注。鑑於唐娟在監護釋放下的表現完全合規，並考慮到她和崔軒的個人利益，被告請求法院修改釋放條件，允許她居住在崔軒家附近的公寓中。崔軒可繼續監護唐。所有其他條件將保持不變，包括崔軒的財產抵押保證金和唐娟的電子監控。
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