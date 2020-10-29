律師：唐娟照片被瘋傳 遭社媒暴力威脅

律師西格爾向法官提交動議，考慮到人身安全受威脅，希望讓唐娟變更交保釋放的地址。（取自法庭起訴文件）

律師西格爾（Malcolm Segal）上周五向法官紐曼（Kendall Newman）提交動議，考慮到人身安全受威脅，希望讓涉嫌隱瞞軍人身分、遭遇司法部指控簽證欺詐的37歲中國 研究員唐娟（Juan Tang），變更交保釋放的地址，位置在第三方監護人、華裔民權律師崔軒（音譯，Steven Xuan Cui）家附近的公寓。

崔軒仍要抵押價值75萬的房產擔保釋放唐娟，唐娟也處於電子監控狀態。

西格爾在動議中說，除非修改唐娟擔保釋放的條件，否則中國與美國政府間的緊張局勢加劇，以及社交媒體上出現的威脅，已造成唐娟的安全風險。唐娟案受到媒體的高度關注，部分原因在於全國各地已經有多起類似案件。儘管這些案件和涉及陰謀的指控沒有關聯，但政府在所有案件中，均拘留被告。

西格爾表示，唐娟肖像被大量刊載。華文媒體上有關她的負面新聞層出不窮，往往是對她和監護人崔軒的敵意。公開攻擊不僅持續不斷，且令人不安。有人誣告說，崔軒出面協助被告，是與中國政府合作或為中國政府工作。雖然說法並不屬實，但人們的關注和指責卻一直不絕於耳。在唐娟交保獲釋之初，相關內容攻擊性很強，以至於必須通知執法部門，防止她或崔軒受到人身攻擊。

西格爾說，此前的新聞報導討論美中貿易和政治爭端。最近一周的華爾街 日報和紐約時報則報導，中國政府威脅要把美國科學家作為人質，以換取正在被起訴或在美被拘留的中國公民。華爾街日報報導還提及唐娟，指中國政府的威脅與她的案例有關。西格爾說，「這些知名報紙宣稱中國政府願意以美國公民 作為人質來換取唐娟的回國，儘管相關當局已否認此說法，但將增加各方對唐娟的敵意，並對她和其他與辯護有關的人的安全造成風險。」

西格爾表示，近期中文社交媒體討論此案的帖子含暴力威脅。由於這些故事和攻擊，在唐娟所居住的監護人崔軒家中的人，包括與本案無關的來訪者，安全受到極大關注。鑑於唐娟在監護釋放下的表現完全合規，並考慮到她和崔軒的個人利益，被告請求法院修改釋放條件，允許她居住在崔軒家附近的公寓中。崔軒可繼續監護唐。所有其他條件將保持不變，包括崔軒的財產抵押保證金和唐娟的電子監控。