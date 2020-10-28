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加州15號提案涉加稅 醫界各有看法

記者李榮／灣區報導

11月選舉多項提案獲得華人廣泛關注。加州15號提案因涉及商業地產稅加稅，引起熱議。不過，醫界對於提案也有不同的意見，支持者認為所籌得的經費對於公共衛生危機是「救星」，但力量強大的加州醫院協會（CHA）卻反對提案，認為提案將導致私營醫院被徵收更高的稅金，而許多非營利的私人醫療集團卻被豁免物業稅。

加州健康新聞媒體California Healthline指出，部分醫界認為地方衛生部門長期資金不足、新冠肺炎更是大挑戰，15號提案是「應對一個多世紀以來最嚴重的公共衛生危機的潛在救星」。

支持人士認為，提案能改變制度，向一些商業物業徵收比住宅物業高的稅金。支持者估計可產生數十億元收入，其中的部分經費可幫助地方政府支付公共衛生基礎設施和人事費用。「如果沒有這項額外的錢，明年地方政府可能被迫更大幅削減衛生和其他部門的預算。」

消費者權益保護組織「加州健康途徑」（HAC）執行主任萊特（Anthony Wright）表示，15號提案是今年選票上的主要收入提案，且是在縣層面，為負責公共衛生的部門提供資金的機會。

不過，就算通過，其實沒有保證政府將所得的稅金用在醫療保健上。

California Healthline特別指出，提案也有不同的意見。例如強大的加州醫院協會（CHA）就反對，發言人謝伊（Jan Emerson-Shea）表示，提案將導致對私營和投資人擁有的醫院徵收更高的稅金，例如薩特（Sutter）、凱瑟（Kaiser Permanente）和Dignity Health等醫療集團營運的非營利性醫院雖然收入通常很高，但卻免繳物業稅。就算提案通過，仍繼續豁免。

加州商會、加州共和黨和霍華德賈維斯納稅人協會（HJTA）等反對者則表示，提高稅金將傷害經濟。

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