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1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

專家：若效法金山抗疫 全美至今會只死5萬人

編譯組╱灣區27日電
舊金山加大醫學系系主任華治特(Dr. Bob Wachter)說，如果全美學舊金山，死亡人數可能只是5萬人，而不是22萬。(Getty Images)
舊金山加大醫學系系主任華治特(Dr. Bob Wachter)說，如果全美學舊金山，死亡人數可能只是5萬人，而不是22萬。(Getty Images)

舊金山抗疫有成，成為全美大城市的典範；這裡的民眾都戴口罩，商店和學校小心謹慎緩慢重開，政治人物和科學家互相合作。結果是金山的死亡率低，確診病例也低。

如果全美學金山，借鏡金山的防疫方法，會有怎樣的效果？舊金山加大新冠病毒專家兼醫學系系主任華治特(Dr. Bob Wachter)說：「全美的死亡人數可能只有5萬，而不是現在的22.5萬。」

人口88萬的舊金山，截至26日，疫情爆發至今累計確診12189例，累計死亡140人，每10萬居民只有16死和1373確診。洛杉磯縣累計確診29萬9760例，死亡6993人，每10萬居民就有69死和2966確診。

因為確診和死亡少，舊金山成為全加州第一個病毒傳播程度下降至最少數(黃色階段)的大城市。

華治特說：「舊金山的成績是居民集體抗疫的結果，我們有很高比例的戴口罩民眾，戴口罩的比例可能是全美最高。居民相信科學，在這裡不會聽到有人說新冠肺炎是一個騙局；市長和衛生官員都有很好的領導能力。」

4月時，華治等曾派了一隊醫護支援紐約市，當時紐約市確診和住院正處於高峰，舊金山加大的支援隊在紐約市各家醫院看到不少「可怕的事情」；例如，在舊金山，由於確診和住院人少，所以每個新冠病人都有一名護士照料。但在紐約市皇后區，一名護士要照顧七至八名新冠病人在舊金山的加護病房，由世界一流的新冠專家負責。但在紐約市，由於人手不夠，很多醫師都不是新冠專家。

紐約市 舊金山 加州

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