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金山市府促就業 幫老闆付員工薪水

記者李晗╱舊金山報導
市長布里德（中）宣布擴大「JobsNOW!」的項目。（記者李晗╱攝影）
市長布里德（中）宣布擴大「JobsNOW!」的項目。（記者李晗╱攝影）

舊金山宣布額外注資擴大促進就業的項目，幫助合資格的企業老闆支付員工的部分薪水，推動全市的經濟商業重啟。

舊金山一直以來都有一個名為「JobsNOW!」的薪資補貼計畫，即為低收入人士提供就業指導培訓之後，他們若是找到永久性的工作崗位，那麼市府官方就能夠代為支付該名員工的薪水。具體的支付金額為每月625元至1500元不等，共計六個月的時間。

在最新的財政預算案中，市府已經投入了2800萬給「JobsNOW!」的項目，相較於去年則是增加了740萬。「JobsNOW!」自2009年經濟衰退時創立，項目目前由社會服務局（HSA）負責運營。

10月27日，市長布里德（London Breed），估值官朱嘉文，小商戶代表、正在參選市議員的邁珍（Marjan Philhour），以及多個局級官員、商界代表出席在列治文區的Balboa電影院舉行的新聞發布會。

市長布里德說，這個項目既能夠幫助低收入的人士找到工作，同時也能夠幫助想要招工的企業來招人。她強調在重啟的道路上，必須做到公平，幫助弱勢群體。

合資格的參與項目培訓的人士必須是舊金山居民且可以合法在美國工作，同時屬於低收入標準線下200%的人群（年薪低於2萬5520），或者是來自於低收入家庭（年收入低於5萬2400元）。合資格的企業也必須是舊金山的企業，且在招聘時不得優先雇用家庭親屬。詳情可以登錄網站SFHSA.org/JobsNOW 或者撥打電話(877) 562-1669諮詢。

低收入 舊金山 就業

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