灣區3縣警戒調降 更多商業重開

加利表示需採取適當防疫以防止一些縣出現層級倒退。（州長辦公室直播視頻截圖）

加州 衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）27日在疫情簡報會宣布更新的「加州更安全經濟藍圖」，灣區康曲柯士達縣（Contra Costa）、馬連縣（Marin）、聖馬刁縣（San Mateo），從第二層「實質性傳播」（紅色）降至第三層「適度傳播」（橙色），更多商業重開或擴大。

聖他克魯茲縣（Santa Cruz）也從紅色層降至橙層。卡拉維拉斯縣（Calaveras）從第三層「適度傳播」（橙色）降至第四層「最小傳播」（黃色）。格蘭縣（Glenn）和蒙多西諾縣（Mendocino）從「廣泛傳播」（紫色）降至「實質性傳播」（紅色）。

至此，停留在紫色層的縣僅剩9個，紅色層的縣增至22個，橙色層的縣有17個，黃色層的縣增至10個。在灣區，蘇諾瑪縣依然停留在紫色層，蘇拉諾縣位於紅層，舊金山縣率先進入黃層，其餘6縣降至橙色層。

康曲柯士達縣重開或擴大以下商業活動。

•室內的宗教、文化活動、餐館堂食，容量為50%或200人，以較小者為準；

•室內游泳 池；酒吧等場所出售不含膳食的酒精飲料，以供戶外經營；

•家庭康樂中心在室內開放「自然距離」（ naturally distanced）活動，如保齡球館、逃生室（escape rooms）和攀岩健身 房，容量為25%；

•棋牌室開放室內服務，容量為25%；小型遊樂園，容量25%或500人，較小者為准；專業體育場館，開放20%；

•經衛生官員允准，現場娛樂表演不超過50人進場。

馬連縣將重開或擴大以下商業活動。

•允許在室內滿負荷運行：零售商店、購物中心、圖書館、辦公場所（儘管鼓勵繼續遠程工作）；

•允許室內容量50%或200人（以較小者為准）：餐廳、博物館、宗教場所、電影院；

•准室內容量25%或100人（以較小者為准）：健身房和健身中心（可使用室內游泳池）、家庭康樂中心、酒莊、棋牌室；

•僅允許室外：酒吧和啤酒廠。

聖馬刁縣將重開或擴大以下商業活動。

•室內商業最大容量從25%擴大到50%或200人，較小者為准；健身房、健身中心和酒店允許重開室內游泳池，健身房室內容量從10%提高到25%；

•辦公室、棋牌室、保齡球館、攀岩牆、酒廠和酒吧、釀酒廠和啤酒廠，都可在有容量上限時重開。

州長紐森（Gavin Newsom）擔心一些縣可能會因為疫情反覆而層級倒退。

加利說，雖然上述幾個縣調降至更低層級，但數據警示病例和住院人數上升。州府正與各縣衛生機構合作，確保因應數據而採取適當的防疫。