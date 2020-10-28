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疑當年「非法」出口來美…亞藝館歸還兩件泰國文物

記者李晗╱舊金山報導
預計有1000年歷史的Nong Hong寺的門楣。（亞藝博物館提供）
預計有1000年歷史的Nong Hong寺的門楣。（亞藝博物館提供）

目前全球範圍內有關博物館歸還文物的呼聲此起彼伏。舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）也因為兩件泰國文物而陷入爭議。目前館方已經決定將文物歸還泰國，相關的程序也在進行中。

10月27日聯邦司法部突然向傳媒發佈消息，表示已經發起民事訴訟，要求舊金山亞藝博物館歸還兩件石雕門楣（sandstone lintels）文物給泰國，原因就是因為當年這兩個文物可能是「非法」從泰國出口至國外。

司法部的文件中指出，泰方在2016年時就有外交官員向官方表達意願希望相關的文物能夠歸還。同時北加州的聯邦檢察長安德森（David Anderson）也說，美國法律要求美國的博物館尊重其他國家對於它們的文物的權益，並說多年來一直都在要求亞藝博物館歸還這些「被偷」的文物給泰國。

所謂的「被偷」，即兩件文物在上世紀中期左右在泰國的兩處廟宇內失蹤，但是沒有具體的文件或者證據顯示這些物件是如何從泰國來到美國。兩件文物分別來自泰國的Nong Hong Temple和Khao Lon Temple，估計都有1000年的歷史。

根據亞藝博物館董事呂羅婉雯的說法，兩件文物均是由收藏家捐贈給館方。她表示，作為博物館，自會有收藏家捐贈文物，然後館方鑒定真偽之後就會收下作為展品展覽。她指出，館方未必能夠追溯到這些文物之前是如何去到收藏家的手中。

亞藝博物館發言人羅斯（Zac Rose）說，過去幾年亞藝博物館一直都在跟聯邦司法部、泰國方面溝通，也一直願意歸還這兩件文物。2017年的時候，這兩個門楣就已經從展品中撤除。他透露館方的董事會在9月份是通過投票，決定歸還，大約在半年之後會舉行第二次投票，通過之後即可正式啟動歸還的工作。

至於司法部的官司，因為亞藝博物館是公立博物館，所有的館藏品屬於市府所有，因此預計舊金山市府律師會代為出庭。

博物館 泰國 司法部

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