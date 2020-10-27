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破紀錄！聖縣38%選民已提前投票 是4年前2倍

編譯組／聖他克拉拉縣26日電
聖他克拉拉縣38%選民已投票，打破往年同時間紀錄。（美聯社）
聖他克拉拉縣38%選民已投票，打破往年同時間紀錄。（美聯社）

聖他克拉拉縣選務處表示，提前投票的選民數已打破往年紀錄，反映出與加州和全美相同的趨勢。

縣選務處的布希（Shannon Bushey）26日在記者會上表示，聖縣目前有超過38萬8000名選民投下選票，占總選民數的38%，是四年前同一時間的二倍有餘。她呼籲還未投票者儘早投票，並強調投票過程絕對安全。加州目前已有超過700萬選民投票。

川普總統認為郵寄投票可能出現詐騙，許多立法者和選民維權人士對郵寄投票是否能及時送達表示擔憂，還有選民擔心到投票站投票可能會染上新冠病毒，選務處官員也試圖減輕民眾這些憂慮。

官員表示，聖縣的投票工作到目前一切順利，並提醒民眾，只要郵寄選票上的郵戳日期是11月3日或更早，並在11月20日前寄達選務處（比過去延長兩周），就一定會被計算。

布希表示，聖縣沒有發現共和黨設置的非官方投票箱，民眾可使用選務處網站，查看哪裡有投票箱和投票站。

執法當局表示已經做好處理突發狀況的訓練和準備，並提醒民眾，雖然可以觀察投票過程，但禁止在投票站100呎以內範圍進行競選活動。

副檢察長吉本斯沙皮洛（James Gibbons-Shapiro）表示不允許任何人在選民投票時恐嚇選民，如果有人威脅或騷擾，可以求助投票站工作人員，或撥打911報案。

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